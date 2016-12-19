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Чемпионская ёлка – воспитанникам центра «Солнышко»

19 декабря 16:45 Леспром Экология Спорт Северодвинск
Новогодняя ёлка для воспитанников центра «Солнышко» в руках у чемпионов
Новогодняя ёлка для воспитанников центра «Солнышко» в руках у чемпионов

Четырёхметровую новогоднюю ель заготовила сборная спортсменов, лесничих и экологов Поморья для социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» в Северодвинске.

Возглавила акцию мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, многократная победительница и призёр чемпионатов России и мира, финалистка Олимпийских игр в Лондоне Наталья Подольская.

Чемпионка выполнила все требования областного законодательства: оплатила стоимость дерева, написала заявление и заключила договор купли-продажи ели на корню в Северодвинском лесничестве.

– Процедура простая и понятная, никаких сложностей не возникло, – сказала Наталья Подольская.

Вместе с ней в лес за ёлочкой отправились ещё четверо мастеров спорта международного класса, многократных победителей чемпионатов России, Европы и мира: Эдуард и Татьяна Вязниковы (тхэквондо), Владимир Гришаев (пауэрлифтинг) и Александр Тердунов (тхэквондо).

Под надзором экологов и лесных инспекторов

Весь процесс заготовки ёлки контролировали экологи. Директор регионального общественного экологического фонда «Биармия» Александра Григорова отметила:

«Спортсмены срубили дерево в полосе отвода линий электропередач. Это очень правильно – такие участки в любом случае подлежат расчистке от деревьев и Перед тем, как срубить ель, Наталья Подольская оплатила стоимость дерева, написала заявление и заключила договор в Северодвинском лесничествекустарников. Констатируем: чемпионская ёлочка заготовлена без ущерба природе».

Документы на добычу зелёной красавицы у Натальи Подольской проверил государственный лесной инспектор, директор Северодвинского лесничества Андрей Красильников.

– Всё оформлено в соответствии с законом. Хотелось бы, чтобы примеру чемпионов последовали все жители региона, желающие украсить свой дом настоящей елью, – подчеркнул госинспектор.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Северодвинском лесничестве жители заключили договоры купли-продажи на заготовку около 500 новогодних елей. Ожидается, что к концу декабря этот показатель составит свыше 1000 деревьев.

Мороз празднику не помеха

Срубленную ель чемпионы привезли в подарок воспитанникам северодвинского «Солнышка». По этому случаю директор учреждения Сергей Шувалов организовал большой праздник – с песнями, хороводами, театрализованным представлением. А спортсмены провели с воспитанниками центра предновогоднюю «зарядку с чемпионами».

– Мороз празднику не помеха. Благодаря хороводам и зарядке все разгорелись, –рассказал Владимир Гришаев.

По словам Александра Тердунова, главное, чтобы в эти праздничные дни у детей было как можно больше позитивных эмоций. Это то, что останется в их душах навсегда. Став взрослыми, многие из них вспомнят про чемпионскую ёлочку.

– Очень ждём момента, когда эта ёлка будет наряжена, украшена, и засверкает всеми огнями в новогоднюю ночь, – заключила Наталья Подольская.

Напомним, организаторами мероприятия выступили министерство природных ресурсов и ЛПК региона и областное агентство по спорту при поддержке управления лесничествами, ГКУ Архангельской области «Северодвинское лесничество», регионального центра спортивной подготовки «Поморье», областного агентства по печати и СМИ, экологического консалтингового центра и фонда «Биармия».

Партнёры мероприятия – ЗАО «Лесозавод 25» и ООО «Поморский лесной технопарк».

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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