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Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков

1 октября 18:20 Архангельск События Молодежь

На площади Мира в Архангельске состоялся первый в истории областного центра фестиваль фейерверков. Организаторы устроили горожанам праздник в честь участия делегации Архангельской области в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи.

— Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это грандиозное событие в мире молодёжи. В нём примут участие более 20 000 человек из более чем 150 стран мира. Делегация Архангельской области – более 200 человек. Сейчас ребята активно готовятся к поездке, – рассказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

В числе участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – и Игорь Сучков, который возглавляет ассоциацию творческих объединений САФУ. Именно инициативные и творческие ребята смогли пройти отбор и попасть в число делегатов от Архангельской области.

— Всемирный фестиваль – это отличная возможность проявить себя, найти новых друзей и получить бесценный опыт. Мы рады представлять на фестивале свой университет и всю Архангельскую область, – отметил Игорь Сучков.

На фестивале фейерверков выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска. Предваряли огненное действо выступление музыкального коллектива «BeHappy» и файер-шоу от коллектива «Змей Радуга».

Главным событием вечера стала презентация арт-объекта «Птица счастья» который станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома молодежи.

Новый арт-объект представлял из себя большой шкаф, который гости праздника могли наполнить своими книгами, фотографиями, сувенирами и другими вещами.

Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в молодёжном флешмобе, на котором в небо были запущены светящиеся шары.

Фестиваль фейерверков стал по-настоящему семейным праздником для архангелогородцев и гостей города. В следующем году организаторы обещают придумать новые пиротехнические номера и расширить географию участников.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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