Предприниматели региона смогут бесплатно участвовать в ключевых мероприятиях года

Министерством экономического развития Архангельской области утвержден план выставочно-ярмарочных мероприятий на 2017 год.

— План представляет собой реестр ключевых выставок и ярмарок, в которых предприниматели смогут принять бесплатное участие в составе единого стенда от региона, – пояснил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Перечень мероприятий был сформирован на основании заявок, поступивших в министерство от представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, защищающих предпринимателей. Затем документ был утвержден на заседании рабочей группы.

При подготовке окончательного перечня члены рабочей комиссии учитывали востребованность ярмарок по итогам прошлого года, отзывы предпринимателей и пожелания потенциальных участников.

— Реестр выставок и ярмарок ежегодно пересматривается, что позволяет включать в него ключевые события. В этом году в план были дополнительно включены три туристические выставки, – отметил Семён Вуйменков. – Сегодня развитию туристического направления уделяется повышенное внимание. Участие в профильных выставках позволит поддержать региональных туроператоров, представить уникальные северные направления на международном уровне.

Напомним, предоставление бесплатных выставочных площадей является одной из мер, предусмотренных в рамках программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Министерство экономического развития Архангельской области