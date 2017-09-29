В Ставрополе инвесторы заинтересовались органическими удобрениями из Архангельской области

28 сентября в Ставропольском крае стартовал VIII российско-азербайджанский межрегиональный форум. Одним из мероприятий форума стал круглый стол «Перспективные проекты Архангельской области в сфере аграрного промышленного комплекса для инвестирования», в котором приняли участие представители Корпорация развития Архангельской области.



Напомним, российско-азербайджанские форумы проводятся ежегодно и нацелены на укрепление экономических связей между регионами двух соседних стран, а также взаимодействия в гуманитарной сфере, в агропромышленном секторе, в областях промышленности, здравоохранения и развития туризма.

— Для Корпорации развития Архангельской области круглый стол по развитию АПК прошел крайне плодотворно. По итогам нашего доклада участники форума однозначно отметили наш регион в положительном ключе и приводили примеры по возможным сферам сотрудничества. Речь идет о большом интересе к проектам, связанным с органическими удобрениями. Их интересуют различные добавки на основе фукуса, которые выпускает Архангельский водорослевый комбинат, тема биогумуса и проекты, которые связаны с переработкой мусора, – рассказала представитель Корпорации развития Архангельской области Светлана Шадрина.

Кроме того, на круглом столе представители КРАО договорились о сотрудничестве с Корпорацией развития Карачаево-Черкесии, а азербайджанские инвесторы выразили заинтересованность в некоторых проектах из Архангельской области.

Также с докладом на VIII российско-азербайджанском межрегиональном форуме выступил заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, который отметил, что Поморье подало заявку на проведение десятого аналогичного форума в Архангельске.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»