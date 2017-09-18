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В Архангельской области планируют искусственно выращивать мидии

18 сентября 10:30 Бизнес Агропром Инновации

Одна из площадок предстоящей конференции «Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки» будет посвящена теме производства продукции на основе местных биоресурсов. Главным спикером выступит исполнительный директор АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» Алексей Коротенков.

Предприятие продолжает наращивать темпы заготовки биосырья и производства продукции. В 2016 году был заготовлен рекордный объем водорослей – 1058 тонн. В этом году уже добыто 1070 тонн, и заготовительная компания будет идти еще месяц.

Алексей Коротенков отметил, что заготовка сырья идет без ущерба морскому биоразнообразию и с учётом схем сформированных участков добычи не только на Соловецком архипелаге, но и в Карелии. Бережное отношение – это принцип производственной деятельности руководства комбината.

Предприятие увеличивает и выпуск продукции, активно расширяет рынки сбыта.

— Буквально на следующей неделе в рамках выставки «Невские берега» мы открываем в Санкт-Петербурге сразу две точки – в ТЦ «Лента» и «Карусель», – рассказал Алексей Коротенков. – Накануне открылись отделы в Великом Устюге, Коряжме и Котласе, чуть раньше – в Москве. До конца годы перед нами стоит задача иметь порядка 50 точек сбыта нашей продукции.

Работа по расширению продуктовой линейки идёт совместно с научными организациями. В частности, АОВК совместно с СевПИНРО готовят запуск пилотного проекта по искусственному выращиванию мидий и морской капусты.

Сегодня эта работа находится на стадии подбора подходящего места для данного производства в формате научно-производственного эксперимента.

Вопросы качества выпускаемой водорослевым комбинатом продукции на постоянном контроле у специалистов предприятия. В этой части тоже есть позитивные перемены – на АОВК появится инновационная лаборатория. 

— Это структурное подразделение необходимо для контроля над всем производственным циклом. Нужен большой объём лабораторных исследований, проб на качество. Продукция должна соответствоть всем стандартам, – пояснил Алексей Коротенков.

Напомним, что кроме площадки «Производство продукции на основе местных биоресурсов» на конференции будут работать еще две – «Исследования и разработки препаратов на основе местных биоресурсов» и «Ресурсы для проведения прикладных исследований и производства продукции на основе биоресурсов».

Конференция пройдёт 22 сентября 2017 года в СГМУ по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51. Начало регистрации участников в 09:30.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»

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