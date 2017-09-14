На Маргаритинке Холмогорский район собирается удивить картошкой

В павильоне Холмогорского района во Дворце спорта будут выставлены различные сорта семенного картофеля от ФГУП «Холмогорское». Гости и участники ярмарки смогут подробно узнать о качествах каждого сорта и приобрести понравившиеся.



Кроме того, на торговых площадках можно будет купить и продовольственный картофель из крестьянско-фермерского хозяйства Гафарова – одного из крупнейших картофелеводов Холмогорского района.

Но если холмогорский картофель является давним и устоявшимся брендом, то чай из Холмогорского района – это новинка. Собранный на чистых лугах в деревне Ичково и приготовленный по специальной технологии иван-чай привезёт на ярмарку предприниматель Андрей Худяков.

Традиционно холмогорцы принимают участие и в деловой программе Маргаритинской ярмарки. В этом году местные мастера посетят ремесленный форум, на котором будут обсуждаться вопросы развития народных промыслов.

Напомним, Маргаритинская ярмарка пройдёт в Архангельске с 21 по 24 сентября. Официальное открытие главного торгового события года состоится 22 сентября.

По материалам газеты «Холмогорская жизнь»