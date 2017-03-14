В преддверии международного форума «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге начал работу первый медиафорум ассоциации арктических средств массовой информации.

В письменном обращении к его участникам полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов отметил, что совместная цель органов власти и СМИ – показать привлекательность Арктической зоны РФ для жизни и развития бизнеса.

С учетом современных политических и экономических вызовов приоритет при освоении высоких широт отдаётся реализации комплексных проектов «опорных зон» с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Это является особенно актуальным для моногородов, расположенных за Полярным кругом, так как подразумевает создание новых высокопроизводительных рабочих мест, подчеркнул Николай Цуканов.



Для поступательного развития территорий необходимо обеспечить равный и полноценный доступ к социальной инфраструктуре, а также устойчивую транспортную связь с центральной Россией.

«Для этого в ближайшее время планируется принять федеральный закон «Об Арктике», утвердить новую редакцию государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. И финалом этой работы должно стать понимание перспектив и желание людей ехать жить и покорять российскую Арктику», – отмечено в обращении полпреда.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области