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Николай Цуканов:
«Необходимо показать привлекательность Арктики»

14 марта 18:15 Арктика – территория диалога Арктика

В преддверии международного форума «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге начал работу первый медиафорум ассоциации арктических средств массовой информации.

В письменном обращении к его участникам полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов отметил, что совместная цель органов власти и СМИ – показать привлекательность Арктической зоны РФ для жизни и развития бизнеса.

С учетом современных политических и экономических вызовов приоритет при освоении высоких широт отдаётся реализации комплексных проектов «опорных зон» с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Это является особенно актуальным для моногородов, расположенных за Полярным кругом, так как подразумевает создание новых высокопроизводительных рабочих мест, подчеркнул Николай Цуканов.

Для поступательного развития территорий необходимо обеспечить равный и полноценный доступ к социальной инфраструктуре, а также устойчивую транспортную связь с центральной Россией.

«Для этого в ближайшее время планируется принять федеральный закон «Об Арктике», утвердить новую редакцию государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. И финалом этой работы должно стать понимание перспектив и желание людей ехать жить и покорять российскую Арктику», – отмечено в обращении полпреда.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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