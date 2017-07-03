Выбрали энергетику: стройотряд «Фотон» получил трудовую путёвку

На производственном отделении Кузнечевского промышленного узла состоялось торжественное открытие трудового сезона студенческих строительных отрядов электросетевого комплекса.

Профильный энергетический студенческий отряд «Фотон» трудится на объектах «Архэнерго» не первый год. Отряд насчитывает 20 человек. Все они студенты-энергетики. Фронт работ – обеспечение служб подстанций, укладка кабеля, замена щебня, порубочные работы, покраска, работа с документацией.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв отметил:

«Компания «Россетти» является традиционным партнёром российских студенческих отрядов. «Архэнерго» уже не первый год выступает традиционным партнёром правительства области в части организации этой работы. Благодаря Трудовую путёвку на выполнение работ на объектах электросетевого комплекса Поморья вручили командиру отряда «Фотон» Сергею Стрелковупроекту есть возможность создавать современные отряды, направленные не только на трудоустройство в летний период, но и на улучшение навыков своей будущей специальности. Каждый боец отряда – это человек, который учится по специальности соответствующего профиля».

Трудовую путёвку на выполнение работ на объектах электросетевого комплекса Поморья вручили командиру профильного энергетического отряда «Фотон» Сергею Стрелкову.

Напомним, в этом году более 600 молодых людей из Архангельской области принимают участие в летнем трудовом семестре. Это строители, педагоги, проводники, сервисные и сельскохозяйственные отряды, а также особая гордость Поморья – первый медицинский отряд «Коллеги», куда вошли студенты из разных медицинских вузов страны, в том числе из СГМУ.

Управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области