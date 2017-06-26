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Доступно инвалидам – комфортно всем

26 июня 9:30 Соцзащита Доступная среда

Вопросы создания в учреждениях культуры доступной и комфортной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения обсудили на состоявшейся в Архангельске конференции.

Завяленная тема объединила общественников, представителей государственных и муниципальных органов управления культурой, учреждений культуры, некоммерческих и коммерческих организаций, специалистов в сфере сервиса и охраны труда, работников образования.

– Это первое в регионе мероприятие такого уровня в формате диалога между организациями инвалидов и учреждениями культуры, – заметил председатель Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Нельзиков. – До этого были частные эпизоды сотрудничества конкретной организации инвалидов и какого-либо учреждения.

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Дружественные города» при поддержке министерства культуры Архангельской области и Псковской областной общественной организации «Чудской проект». Кроме того, в ней приняли участие представители областной организации Всероссийского общества инвалидов.Он подчеркнул, что конференция призвана активизировать процесс паспортизации учреждений культуры.

– Подчеркну, что если делается что-то, чтобы лучше стало инвалидам, то в обществе повышается и общий уровень жизни: доступно инвалидам – комфортно всем, – заявил Евгений Нельзиков.

Об опыте создания доступной музейной среды для инвалидов в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» рассказала директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова.

С примерами решений по обеспечению доступности объектов культуры для инвалидов и паспортизации учреждений выступила ведущий эксперт учебного управления САФУ, заместитель председателя Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Нонфоджи.

– Посещая музей, театр или библиотеку, здоровый человек даже не замечает тех мелочей, которые для человека с ограничениями по здоровью являются существенным препятствием, – рассказала Ирина Нонфоджи. – Ступенька при подъёме на сцену, тяжелая дверь, порог на входе в зрительный зал, узкий проход между книжными стеллажами – таких нюансов очень много.

Эксперт отметила, что паспортизация – своего рода предлог для исследования учреждений культуры, чтобы сделать их максимально доступными для всех категорий граждан.

Участники конференции договорились усилить информационное взаимодействие между учреждениями культуры и общественными организациями инвалидов, активизировать практическое сотрудничество в рамках рабочих встреч и при организации культурно-массовых мероприятий, развивать существующие формы работы с родителями детей-инвалидов.

Министерство культуры Архангельской области

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