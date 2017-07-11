В рамках соглашения о сотрудничестве уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО Иван Юшманов провели совместный приём жителей региона.

Вопросы, с которым обращались северяне, касались, в частности, длительного неисполнения судебных решений. В том числе – о предоставлении жилых помещений, действий судебных приставов по взысканию задолженности в рамках возбужденных исполнительных производств, обращению взыскания на имущество, принадлежащее должникам.

В ходе приёма жители получили необходимые консультации и разъяснения.

Отдельные обращения взяты уполномоченным и главным судебным приставом области на личный контроль.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Архангельской области