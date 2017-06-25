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Праздник молодости и будущего: В Архангельске отметили День молодёжи

25 июня 11:30 Молодежь Архангельск События
Фото пресс-службы ГАУ АО «Дом молодёжи»
Фото пресс-службы ГАУ АО «Дом молодёжи»

В областной столице праздничные мероприятия развернулись на площади Мира. В течение дня работали различные тематические площадки. Кульминацией молодёжного праздника стал фестиваль воздушных змеев

Организаторами мероприятия выступил молодёжный культурный центр «Луч» при поддержке областного Дома молодёжи, администрации города Архангельска и правительства Архангельской области.

Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Григорий Ковалёв отметил:

«Практически во всех муниципалитетах Поморья молодёжь выйдет на центральные площади своих населенных пунктов, где представит итоги деятельности за год, расскажет и представит различные молодёжные объединения, поделится планами на будущее. Специально для коллег из районов мы подготовил определенную сувенирную продукцию и раздаточный материал».

Юбилейные граффити – промежуточные итоги

В рамках праздничного концерта директор областного Дома молодёжи Алексей Чилибанов озвучил промежуточные итоги конкурса граффити, приуроченного к 80-летию области.

Так, в рамках прошедшего недавно фестиваля под открытым небом «Мост», участникам было предложено представить на конкурс свои эскизы. В итоге определили трех победителей. Это  Ольга Сотникова, Мария Тарасова и Алиса Макарова. Все они получили футболки с автографами рок-музыкантов. В дальнейшем их работы украсят стены областного Дома молодежи.

— Конкурс граффити продолжается. На суд жюри уже представлено 36 работ из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска. Возраст участников от 14 до 30 лет. Лучшие работы украсят стены областного Дома молодёжи. Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца лета, – сказал Алексей Чилибанов.

Кульминацией молодёжного праздника стал «Фестиваль воздушных змеев» и дискотека.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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