Внимание, выпускники: несколько советов по подготовке к ЕГЭ по литературе

Разработчики контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по литературе рассказали об особенностях подготовки к ЕГЭ-2017 по этому предмету.

Главными условиями успешной сдачи госэкзамена являются хорошее знание содержания художественных произведений, а также умение анализировать текст лирического стихотворения.

Следует помнить, что различного рода «краткие пересказы» классических сюжетов могут лишь навредить, поскольку многие из экзаменационных вопросов нацелены на проверку знания сюжета и образной системы произведения.

Плохое знакомство с материалом неизбежно отразится в развёрнутых ответах, связанных с общей проблематикой предложенных текстов.



В период подготовки к экзамену нужно постоянно писать, обращаясь к программному материалу и пробуя свои силы в раскрытии тем различной направленности: анализ основного конфликта произведения, характеристика персонажей, выявление авторского отношения к героям и событиям, сопоставление произведений разных писателей.

При этом не нужно прятаться за мнение авторитетных критиков и учёных. Для проверяющих работы экспертов не менее важно мнение самого выпускника, его умение размышлять над прочитанным.

— Одно из условий успешного выполнения заданий – хорошее владение сведениями о литературных направлениях, родах и жанрах, умение определять роль художественных средств в прозаическом и поэтическом тексте, – считает председатель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе Сергей Зинин.

Министерство образования и науки Архангельской области