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Новогодний подарок «под ключ»

В Архан­гель­ске сдали новый социаль­ный дом.

20 декабря 16:00 Общество Строительство Расселение аварийного жилья События Архангельск
Игорь Орлов вручает ключи новосёлам
Игорь Орлов вручает ключи новосёлам

20 декабря в Архангельске состоялось долгожданное событие – сдача в эксплуатацию нового дома, построенного по программе переселения из аварийного жилья по адресу Московский проспект, 52.

— Этот дом был построен менее чем за год. Сегодня первые новосёлы уже получают ключи, – подчеркнул, открывая церемонию передачи ключей, губернатор Игорь Орлов. – Для того, чтобы это стало реальностью, понадобился напряженный труд  региональной и муниципальной власти, профессиональный подход строителей, контроль со стороны надзорных органов. Когда всё складывается вместе – тогда получаются реальные дела.

Строители вручили главе региона символический ключ от нового дома. Под аплодисменты жителей Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш открыли памятную доску на фасаде здания.

Ключи от новых квартир сегодня вручили первым тридцати семьям.

Любовь Ильичева делится счастьем с журналистамиОдной из первых документы получила Любовь Ильичева. Долгие годы она жила в старой «деревяшке» на проспекте Ломоносова.

Дом 1917 года постройки был признан аварийным в 2003-м. После этого пришлось переехать в манёвренный жилфонд и вот наконец – новая двухкомнатная квартира «под ключ».

— Тепло, и красиво, и воду не надо носить. Это просто чудо какое-то! Новогодний подарок. Будем встречать праздник в новой квартире! – поделилась впечатлениями Любовь Агеевна.

Первый дом на Московском проспекте строители сдали раньше срока. Второй 108-квартирный корпус по соседству также уже готов. После получения акта ввода в эксплуатацию начнётся процесс заселения.

Ещё четыре дома для переселения из аварийного жилфонда строятся на Ленинградском проспекте. Три из них сдадут до конца этого года, последний – в марте 2017-го.

— Наступающий год для строителей будет не менее напряженным. Только в Архангельске мы должны построить около 70 тысяч квадратных метров жилья. Это будет очередной прорыв. Сегодня у нас нет сомнений, что областная программа переселения будет выполнена полностью, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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