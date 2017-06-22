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В Архангельске состоится мини-семинар «НКО в сети интернет»

22 июня 10:45 НКО

Завтра, 23 июня в гостинице «Двина» состоится мини-семинар – представление некоммерческих организаций и инициативных групп в социальных сетях и коммуникации в сети интернет. 

Начало семинара – в 15:00.

Организаторы предполагают рассмотреть следующие вопросы:

позиционирование некоммерческой организации или проекта в социальных сетях, выбор социальной сети. Коммуникации с людьми. Открытость в социальных сетях;

особенности презентации своей работы в социальных сетях: зачем это делать, как это делать;

работа онлайн и оффлайн и сетевое взаимодействие. Партнёрство между некоммерческими организациями и волонтерами. Рассказывать или нет о своих проектах? Карта социальной активности. Сайты-«зонтики» и другие «фишки» коммуникаций в сети.

Подробности по телефону – (8182) 20-65-10, контактное лицо – Анастасия Чепиль.

Вход свободный. Тем не менее, организаторы просят участников записаться заранее по телефону: (8182) 20-65-10 или прислать свои данные на электронный адрес: chepil@ngo-garant.ru (необходимо сообщить имя, фамилию, организацию или инициативу, которую вы предлагаете).

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»

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