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Специалисты-психологи помогают супругам дать друг другу ещё один шанс

20 октября 17:45 Семья

В сентябре 2017 года в Архангельске стартовала программа по профилактике разводов «Дадим друг другу шанс». Программа разработана агентством ЗАГС Архангельской области совместно с Северным государственным медицинским университетом. В рамках проекта профессиональный психолог-медиатор проводит консультации, направленные на примирение семей, находящихся в состоянии развода.

За время работы проекта его участниками стали несколько семейных пар. Среди них – и молодые супруги, прожившие вместе не более пяти лет, и семьи, имеющие солидный семейный стаж – от 7 до 15 лет.

Хотя подводить итоги еще рано, психолог-медиатор Евгения Щукина отмечает, что в процессе бесед удалось изменить первоначальный негативный настрой участников программы и направить их на поиск конструктивного решения семейной проблемы.

— Каждая семья – это своя история. Истории наших семей грустные, но не обреченные на расставание, – рассказала Евгения Щукина. – Их можно спасти, но для этого требуется, в первую очередь, желание обоих супругов и, конечно, серьёзная, долговременная, и при этом интересная работа по реабилитации прежних отношений.

Задача медиатора – восстановить нарушенные конфликтом взаимоотношения и пробудить чувство ответственности за то, что происходит в семье. 

— Очень важно помочь понять обеим сторонам, что семья – это динамическая система, которая имеет свои кризисные периоды. Их надо учиться преодолевать, а не опускать руки при первых же испытаниях, и не идти по пути наименьшего сопротивления и сразу рушить брак, – подчеркнула психолог.

По словам руководителя агентства ЗАГС Архангельской области Ирины Андреечевой, необходимость в реализации проекта «Дадим друг другу шанс» давно назрела в нашем регионе. Как показывает статистика, с проблемами развода сталкивается каждая пятая семья. Около 30 % пар разводятся, не прожив в браке и трёх лет.

— К сожалению, в стране применение процедуры медиации практически не используется, да и наш менталитет не позволяет ходить к психологу, – рассказывает Ирина Андреечева. – С помощью проекта мы пытаемся изменить стереотипы и научить людей обращаться за помощью к профессиональным специалистам. Семейная медиация – это одна из наиболее благоприятных форм разрешения семейных конфликтов, приводящих к разводу. Медиатор создает все условия для того, чтобы стороны пошли на диалог друг с другом и осознали необходимость решения проблемы и сохранения семьи.

Агентство ЗАГС Архангельской области

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