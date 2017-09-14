Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Игорь Орлов обозначит проблемы рыбаков на «Рыбацком Давосе»

14 сентября 11:45 Агропром
Рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге будет проходить 14 и 15 сентября
Рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге будет проходить 14 и 15 сентября

В Санкт-Петербурге стартовал II международный рыбопромышленный форум, который собрал представителей ведущих мировых держав для обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед отраслью. Более 200 российских и международных компаний представили на форуме свою продукцию, передовые технологии и оборудование.

В форуме принимают участие заместитель Председателя Правительства России Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, руководители и представители отраслевых ведомств Норвегии, США, КНР, Кипра, Японии, Фарерских островов, Австралии, стран Африки.  

Архангельскую область на форуме представляют губернатор Архангельской области Игорь Орлов, министр агропромышленного комплекса и торговли 
Ирина Бажанова, представители Архангельского тралового флота, рыболовецкого колхоза имени Ленина и Архангельского водорослевого комбината.

Участники в рамках пленарного заседания, шести круглых столов, конференции и дискуссий рассмотрят актуальные тенденции в мировом рыболовстве, вопросы сохранения биоресурсов в условиях растущего потребления, инструменты управления биологическими рисками и другие темы.

Помимо международной повестки на форуме представят новую стратегию развития рыбной индустрии России, обсудят вопросы аквакультуры, создания прибрежных рыбоперерабатывающих комплексов, перспективы рыбопромыслового флота страны.

В рамках форума организована выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, на которой представлена продукция российских компаний, в том числе Архангельского тралового флота и Архангельского водорослевого комбината.

Деловая программа форума началась с пленарного заседания  «Глобальный взгляд на рыболовство в мировом океане: сотрудничество или конкуренция?», на котором заместитель министра сельского хозяйства РФ- руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков выразил однозначную позицию: Россия за сотрудничество.

— Новые районы и объекты промыслов, технологии переработки, способы добычи инструменты поиска и прогнозирования дают странам конкурентные преимущества. Однако сотрудничество в этой сфере, совместное изучение, обмен знаний, могут дать больше преимуществ для всех участников процесса, – подчеркнул Илья Шестаков. – Может, в среднесрочной перспективе нам стоит задуматься о создании группы ведущих ученых рыболовных держав для реализации такой задачи. 

Губернатор Игорь Орлов 15 сентября выступит на конференции «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

Глава Поморья планирует обозначить вопрос о возможности государственной поддержки обновления флота не только для крупных рыбопромышленных предприятий, но и для небольших рыболовецких колхозов, которые сегодня обеспечивают занятость населения отдалённых сёл и деревень и несут большую социальную нагрузку. Кроме того, требует господдержки и аквакультура как одно из направлений социального развития рыбохозяйственного комплекса.

В программе губернатора также – участие в пленарном заседании, деловом завтраке  с представителями рыбопромышленных компаний во главе с Аркадием Дворковичем, посещение выставки, обсуждение перспектив дальнейших поставок рыбной продукции с Дальнего Востока в Архангельск по Северному морскому пути с руководством компании «Доброфлот».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

15 сентября

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

15 сентября

В феде­раль­ной повестке

15 сентября

Арка­дий Двор­ко­вич узнал об уни­каль­ной про­дук­ции из бело­мор­ских водо­рос­лей

14 сентября

Поставка рыбы по Сев­морпу­ти в цен­траль­ную Рос­сию через Архан­гельск – реаль­ный проект

14 сентября

Регио­наль­ный центр поис­ко­вой рабо­ты будет открыт в сто­лице Поморья

14 сентября

Игорь Орлов обоз­на­чит про­блемы рыба­ков на «Рыбац­ком Давосе»

12 сентября

Игорь Ску­бен­ко всту­пил в дол­жность главы Севе­род­винска

11 сентября

Реконст­рук­ция теат­ра кукол завер­шится в 2018 году

8 сентября

Игорь Орлов при­нима­ет учас­тие в финан­со­вом фору­ме в Москве

7 сентября

Игорь Орлов пору­чил под­дер­жать пред­при­ятия, где тру­дят­ся люди с инвал­ид­ностью

5 сентября

133,2 мил­ли­она руб­лей полу­чит область на завер­ше­ние водо­вода на Соловках

4 сентября

В Поморье будет реали­зо­ван меха­низм «Социаль­ной ипотеки»

4 сентября

Игорь Орлов пору­чил про­верить готов­ность избира­тель­ных учас­тков нака­нуне Еди­ного дня голо­сова­ния

2 сентября

Поморье при­со­еди­нилось к акции «Зелё­ная Россия»

1 сентября

Игорь Орлов подарил школе имени Якова Лей­цинге­ра уни­каль­ное изда­ние о Север­ном крае

1 сентября

Здра­вст­вуй, школа!

1 сентября

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём знаний

31 августа

Цент­ра­ли­за­ция бух­галт­ер­ско­го учёта сэко­но­мит бюд­жету Архан­гель­ска до 160 мил­ли­онов рублей

31 августа

Диа­лог нерав­нод­уш­ных: глава Поморья встре­тил­ся с общест­вен­ника­ми Пле­сец­кого района

Похожие новости

15 сентября Губернатор

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

15 сентября Губернатор

В феде­раль­ной повестке

14 сентября Губернатор

Игорь Орлов обоз­на­чит про­блемы рыба­ков на «Рыбац­ком Давосе»

9 августа Губернатор

Игорь Орлов: «Соз­данные инстру­мен­ты для раз­ви­тия регио­на дают свои резуль­таты»

25 июля Губернатор

Поморье гото­вит­ся к меж­дуна­род­ному рыбоп­ромыш­ленно­му форуму

23 июля Экономика

XXVI област­ная выставка «Живот­новод­ство Поморья» откры­лась в Вельске

22 июля Районы

Победи­те­лем вель­ских ска­чек на приз губер­нато­ра стала Виртуозка

22 июля Районы

На стар­те – орловс­кие рысаки

21 июля Губернатор

Игорь Орлов откро­ет кон­нос­пор­тивные сорев­нова­ния и выставку живот­новод­ства в Вельске

15 сентября Губернатор

Арка­дий Двор­ко­вич узнал об уни­каль­ной про­дук­ции из бело­мор­ских водо­рос­лей

14 сентября Экономика

Поставка рыбы по Сев­морпу­ти в цен­траль­ную Рос­сию через Архан­гельск – реаль­ный проект

12 сентября Общество

Игорь Ску­бен­ко всту­пил в дол­жность главы Севе­род­винска

11 сентября Культура

Реконст­рук­ция теат­ра кукол завер­шится в 2018 году

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия