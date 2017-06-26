В Архангельске открыли новый спортивный комплекс для занятия стендовой стрельбой

26 июня на острове Краснофлотский состоялось торжественное открытие комплекса, который станет основой для создания детско-юношеской спортивной школы в олимпийских дисциплинах стендовой стрельбы.

На сегодня завершено строительство основной площадки для занятий олимпийским видом стендовой стрельбы «Круг». В перспективе – строительство ещё трёх площадок. В результате Архангельск получит полностью готовый новый Уже стало хорошей традицией в конце июня в Архангельске открывать новые спортивные объекты. В прошлом году в эти дни в Исакогорском детско-юношеском центре был открыт стрелковый тир, в округе Варавино-Фактория – скейт-парк, а в Северном округе – новый зал для любителей бокса.спортивный объект, на котором в перспективе могут проводиться этапы Кубка России.

Архангельская область уже воспитала участников Олимпийских игр, чемпионов мира по пулевой стрельбе. Теперь на очереди – стрельба стендовая.

— От всей души поздравляю ребят острова Краснофлотский, председателя Федерации стендовой стрельбы и спортинга Архангельской области Николая Евменова, весь Архангельск с открытием этого прекрасного объекта, – заявил руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов. – Здесь есть всё для занятия этим видом спорта – полигон, электронные тренажёры для начинающих стрелков. Уверен, что в недалеком будущем мы все будем гордиться нашими чемпионами по стендовой стрельбе!

Агентство по спорту Архангельской области