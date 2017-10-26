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В Архангельске завершилось первенство СЗФО по греко-римской борьбе

26 октября 14:30 Спорт
Более ста участников из восьми регионов страны приехали в Архангельск
Более ста участников из восьми регионов страны приехали в Архангельск

Более ста участников из восьми регионов страны приехали в Архангельск на первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей 2002-2003 годов рождения по греко-римской борьбе. Награды были разыграны в одиннадцати весовых категориях среди юношей весом от 32 до 120 кг.

Место проведения первенства выбрано неслучайно. Архангельск по праву считается одним из ведущих центров на Северо-Западе в этом виде единоборств.

Наши спортсмены регулярно занимают самые высокие места на российских и международных турнирах. В области открываются новые спортивные залы, где ребята самых разных возрастов учатся стоять за себя и своих близких. В прошлом году в Архангельске на высоком уровне прошёл чемпионат СЗФО по греко-римской борьбе.

По итогам соревнований представители Архангельской области завоевали шесть «серебряных» и девять «бронзовых» медалей.

Из лучших борцов турнира будет сформирована команда, которая представит Северо-Западный федеральный округ на первенстве России по греко-римской борьбе, которое пройдёт пройдет в ноябре 2017 года в башкирском городе Салават.

Агентство по спорту Архангельской области

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