На установочной сессии участникам открывшегося накануне молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» рассказали об особенностях Архангельской области и предпосылках к формированию здесь одной из арктических опорных зон.

С презентацией о нашем регионе и о том, что скрывается за понятием «Арктическая опорная зона» выступил представитель губернатора по развитию Арктики Лев Левит.

С экономическими предпосылками к её созданию участников форума познакомил министр экономического развития Поморья Семён Вуйменков.

Комплексный подход

Глава ведомства рассказал о крупнейших проектах, которые реализуются или прорабатываются на территории области.

Он подчеркнул важность их комплексного рассмотрения и объяснил, какова Форум «Арктика. Сделано в России», в котором участвуют 180 человек из 22 регионов России и 18 стран мира, стал молодёжной площадкой международного арктического форума «Арктика – территория диалога».взаимосвязь между отдельными программами развития региона и в чём заключается синергетический эффект от их синхронной реализации.

— Мы постарались помочь участникам максимально подготовиться к работе на форуме, поделились нашими идеями и наработками. Впрочем, вся информация, в доступном формате представленная нашим участникам, находится в свободном доступе, – Семён Вуйменков.

Сами форумчане отметили: информация, полученная из первых уст, существенно упростила подготовку к решению задачи.

Найти новые решения

Один из представителей поморской команды форума Андрей Рыженков отметил: задание над которым будут работать все участники молодёжного саммита, будет опираться на показатели и условия Архангельской области:

«Мы уже получили общее задание. Оно сформулировано так: сформировать интегрированную модель развития Арктической опорной зоны на примере Архангельской области. Видимо, все 175 участников будут работать именно на примере нашего региона. Думаю, специалисты из разных регионов и даже стран смогут в найти какие-то новые решения».

– Очень важно, чтобы участники от принимающей стороны обладали самой полной информацией о регионе, могли транслировать её своим коллегам, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Однако ещё более значим настрой, заданный губернатором Игорем Орловым. Необходимо, чтобы молодые кадры понимали, что им есть чем гордиться, не стремились покинуть родной регион, а напротив, заряжали своим энтузиазмом представителей других регионов, стимулировали их работать здесь, в Архангельской области.

Министерство экономического развития Архангельской области