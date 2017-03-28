Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Задание для участников форума «Арктика. Сделано в России» – сформировать модель арктической опорной зоны

28 марта 13:15 Арктика – территория диалога Арктика Молодежь Наука

На установочной сессии участникам открывшегося накануне молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» рассказали об особенностях Архангельской области и предпосылках к формированию здесь одной из арктических опорных зон.

С презентацией о нашем регионе и о том, что скрывается за понятием «Арктическая опорная зона» выступил представитель губернатора по развитию Арктики Лев Левит.

С экономическими предпосылками к её созданию участников форума познакомил министр экономического развития Поморья Семён Вуйменков.

Комплексный подход

Глава ведомства рассказал о крупнейших проектах, которые реализуются или прорабатываются на территории области.

Он подчеркнул важность их комплексного рассмотрения и объяснил, какова Форум «Арктика. Сделано в России», в котором участвуют 180 человек из 22 регионов России и 18 стран мира, стал молодёжной площадкой международного арктического форума «Арктика – территория диалога».взаимосвязь между отдельными программами развития региона и в чём заключается синергетический эффект от их синхронной реализации.

— Мы постарались помочь участникам максимально подготовиться к работе на форуме, поделились нашими идеями и наработками. Впрочем, вся информация, в доступном формате представленная нашим участникам, находится в свободном доступе, – Семён Вуйменков.

Сами форумчане отметили: информация, полученная из первых уст, существенно упростила подготовку к решению задачи. 

Найти новые решения

Один из представителей поморской команды форума Андрей Рыженков отметил: задание над которым будут работать все участники молодёжного саммита, будет опираться на показатели и условия Архангельской области:

«Мы уже получили общее задание. Оно сформулировано так: сформировать интегрированную модель развития Арктической опорной зоны на примере Архангельской области. Видимо, все 175 участников будут работать именно на примере нашего региона. Думаю, специалисты из разных регионов и даже стран смогут в найти какие-то новые решения».

– Очень важно, чтобы участники от принимающей стороны обладали самой полной информацией о регионе, могли транслировать её своим коллегам, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Однако ещё более значим настрой, заданный губернатором Игорем Орловым. Необходимо, чтобы молодые кадры понимали, что им есть чем гордиться, не стремились покинуть родной регион, а напротив, заряжали своим энтузиазмом представителей других регионов, стимулировали их работать здесь, в Архангельской области.

Министерство экономического развития Архангельской области

Экономика

28 марта

Зада­ние для участ­ни­ков фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» – сфор­миро­вать модель аркти­чес­кой опор­ной зоны

28 марта

Се­мен Вуй­менк­ов: «Проект «Север­ная широ­та» – пер­вый резуль­тат сочин­ских пере­гово­ров»

28 марта

У Архан­гель­ской области появит­ся своя «Земля»

27 марта

Минаг­роп­ром­торг Поморья наг­ради­ли за успе­шное про­веде­ние сель­хоз­пере­писи

27 марта

46,7 млн руб­лей сэко­номи­ли бла­го­да­ря сис­теме «Пла­тон» гру­зо­пе­ре­воз­чики Поморья

24 марта

Ири­на Кова­лёва: «Земель­ные ресур­сы дол­жны эффек­тив­нее рабо­тать на благо северян»

24 марта

Лев Левит: «Нуж­но нау­читься мини­мизи­ровать риски от нашей дея­тель­нос­ти в Арктике»

24 марта

Землю сель­скохо­зяйс­тве­нного наз­наче­ния будут изы­мать у тех, кто ей не пользу­ет­ся

24 марта

На Бла­го­ве­щен­ской ярмарке обсуди­ли воп­росы социаль­ного предп­ри­ни­ма­тель­ства

24 марта

Алек­сей Алсуфьев: «Раз­ви­тие пас­саж­ир­ских пере­во­зок ста­нет пред­ме­том вни­ма­ния Гос­сове­та»

22 марта

Сог­лаше­ние между Архан­гель­ской областью и Аль­фа-Бан­ком будет под­писа­но в бли­жай­шее время

22 марта

Игорь Орлов: «Пом­орье про­из­во­дит уни­каль­ную про­дук­цию для Арктики»

21 марта

Раз­ви­тие порта Эко­но­мия: нужна нако­питель­ная пло­щад­ка для боль­шег­ру­зов

21 марта

Open Innovations Startup Tour: до конца регист­ра­ции оста­лась неделя

21 марта

Игорь Орлов: «Приезд кит­ай­ской деле­га­ции – сиг­нал для дру­гих инвесто­ров»

17 марта

«Яко­рем» соз­дава­емо­го в Поморье био­тех­ноло­гич­ес­кого клас­тера ста­нет водо­рос­левый комбинат

17 марта

Управл­ен­чес­кие коман­ды регио­на учат­ся раз­вивать моно­горо­да

17 марта

Экспе­рты РАН­ХиГС рас­ска­зали о про­ек­тном управле­нии на област­ном и муни­ципаль­ном уровнях

17 марта

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво: земля для прив­лече­ния инвести­ций в регион

Похожие новости

28 марта Общество

На меж­дуна­род­ном фору­ме в Архан­гель­ске пла­ниру­ет­ся дать старт про­ек­ту «Дети Арктики»

28 марта Экономика

Зада­ние для участ­ни­ков фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» – сфор­миро­вать модель аркти­чес­кой опор­ной зоны

28 марта Общество

Ограни­че­ние дви­же­ния транс­пор­та в пери­од аркти­чес­кого фору­ма не пла­ниру­ет­ся

28 марта Общество

В дни про­веде­ния аркти­чес­кого фору­ма меди­цин­ская помощь будет ока­зана всем нуж­да­ющим­ся

28 марта Общество

Заммин­ис­тра связи и мас­совых ком­муни­ка­ций РФ Алек­сей Волин встре­тил­ся с архан­гель­скими жур­на­лис­тами

28 марта Образование

Аркти­чес­кий, моло­дёж­ный, образо­ватель­ный

28 марта Образование

Игорь Орлов открыл про­грамму моло­дёж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

27 марта Общество

Аркти­ка в Малых Коре­лах: участ­ни­ки моло­дёж­ного фору­ма при­были в Поморье

27 марта Общество

В Архан­гель­ской области откры­лись 51-е Бело­мор­ские игры

27 марта Губернатор

Игорь Орлов обсу­дил с депу­тата­ми Гос­думы повес­тку фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

27 марта Образование

В Архан­гель­ске нач­нут под­гот­ов­ку мете­оро­ло­гов для рабо­ты в Арктике

27 марта Общество

В Архан­гель­ске про­хо­дит юно­шес­кий тур­нир «Vodnik Open»

27 марта Губернатор

Ири­на Бажа­нова: «Под­держать рыба­ков – зна­чит под­дер­жать жизнь на Белом море»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия