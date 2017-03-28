Игорь Орлов прочёл первую лекцию на молодёжном форуме «Арктика. Сделано в России»

«Арктическая зона РФ: уезжать или жить и развивать?» – такая тема лекции была предложена губернатору Архангельской области Игорю Орлов организаторами молодёжного форума.

— Арктика – это новая вершина, которую предстоит покорить вашему поколению, – так начал своё выступление губернатор Архангельской области.



Игорь Орлов назвал участников форума соратниками по развитию Арктической зоны России. Он привёл пример поморских поселений, где жители испокон веков умели усмирять стихию, пользоваться ее богатствами и жить с природой в гармонии.

— С давних времен Арктика была не только местом, где мы жили, это территория, которой прирастало наше государство, – напомнил губернатор.

Будь то поморы на своих кочах или смелые экспедиции к неизведанным землям, все они начинались отсюда. Именно это и позволяет говорить, что архангельская земля – ворота в Арктику.

Игорь Орлов подчеркнул: Поморье готово делиться опытом и современными наработками в вопросах решения сложных и специфических задач Заполярья.

Непростые задачи и нестандартные решения – именно это, по мнению губернатора, должно привлекать молодежь в Арктику.

В свою очередь правительство должно создать для этого все условия: масштабные инвестиционные проекты, поддержка науки, строительство жилья, обеспечение высокого качества жизни.

Отвечая на вопросы участников форума, Игорь Орлов заметил: эти задачи уже решаются. "Белкомур", Севморпуть, разработка арктических месторождений, энергетика, развитие медицины, туризм, выращивание экологически чистых продуктов, сохранение самобытности Севера – все эти направления будут востребованы, и для их развития будут нужны молодые кадры.

Один из вопросов касался конкурентоспособности Архангельского порта.

Игорь Орлов ответил: разговор о неэффективности тех или иных территорий не может быть позицией человека государственного. Необходимо создавать сопоставимые условия для развития, тогда конкуренция будет опираться только на уровень предоставляемых услуг. Основой для этого должна стать единая стратегия развития Северного морского пути, считает Игорь Орлов.

Студент из МГИМО назвал Архангельскую область примером грамотного выстраивания международных отношений.

— Архангельская область сегодня – регион-лидер в международном сотрудничестве. На арктический форум приезжает крупнейшая делегация из Китая. Какие у вас планы в развитии международного диалога? – спросил будущий дипломат.

Игорь Орлов напомнил, что Архангельская область имеет уникальный опыт международного сотрудничества в рамках Баренцева Арктического региона.

— Это образец сотрудничества как на межгосударственном уровне, так и на уровне регионов, – подчеркнул губернатор. – Новые международные проекты открывают возможности на всех уровнях: бизнеса, культуры, образования. И это процесс обоюдовыгодный.

Подводя итог встречи, Игорь Орлов отметил: уровень подготовки участников форума говорит о том, что они уже готовы жить и работать в Арктике.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области