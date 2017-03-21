Познакомиться с традициями и культурой Русской Севера гостям международного форума «Арктика – территория диалога» помогут сувениры, которые сейчас готовят предприятия сувенирной продукции и мастера народных промыслов Поморья.

Особым подарком почётным гостям форума станут арктические куклы Ирины Черепановой. Сделанные по старинной технологии из фарфора, ваты и крахмала тематические фигурки пользуются большим спросом как в России, так и за границей.

К форуму мастерица готовит коллекцию северных красавиц, кукол-полярников, лыжников, охотников и рыбаков, а также целый макет метеорологической станции с сотрудниками.

Всего в творческой мастерской «Кукольный домик» готовят к форуму 200 кукол, многие из которых, кстати, уже зарезервированы. Работа над каждой занимает пять часов, но мастера рассчитывают успеть в срок.

— Мы хотим показать гостям Русский Север с его особым колоритом, снежной зимой, зимними забавами, – рассказывает Ирина Черепанова.

Пряничная Арктика

Мастерская «Архангельский пряник» будет удивлять гостей козулями как в традиционной северной росписи, так и с арктической тематикой. Об Арктике расскажет и пряничная композиция с ледоколом, медведями и тюленями на «льдине» из постного сахара.

Готовят козульщицы и сюрпризы: народный мастер России Татьяна Онучина создала пряничный фрагмент старинного Псковского проспекта (сейчас пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского), объёмную белокаменную колокольню и северные дома.

В дни форума откроет двери и новый частный музей, посвященный истории пряничного дела. В нем собрана информация об обрядовом печенье – от каргопольских тетерок до холмогорских козуль, продуктах и специях, из которых изготавливаются пряники, печатные пряничные доски и многое другое.

От традиций до инноваций

Предприятие «Беломорские узоры» представит гостям широкий спектр сувенирной продукции: деревянные расписные сувениры, шкатулки, короба, ковши, берестяные туеса, каргопольскую глиняную игрушку.

Среди подарков – традиционная одежда из шерсти – от свитеров до варежек и носков, льняные скатерти, салфетки и полотенца.

И конечно, ярким украшением станет символ Архангельской области – щепная птица счастья. Всё это сделано с любовью и бережным отношением к народным традициям Русского Севера.

По вкусу участникам форума придутся и витаминные напитки: экстракты, фиточаи, кисели из местного и алтайского лекарственно-растительного сырья. Как рассказала председатель совета директоров компании-производителя «СПОК Гелиос» Любовь Сычева, особая технология позволяет сохранить все витамины и минералы, которые содержатся в растениях.

Инновационные технологии северных производственников уже оценены на федеральном уровне: уникальные напитки включены в рацион питания российских военнослужащих и космонавтов.

Увезти с собой частицу Русского Севера

Сувениры и гастрономическая продукция будет представлена гостям арктического форума на выставке-продаже 29 марта в Гостиных дворах. В ней примут участие семь предприятий региона.

— Гости смогут не только увидеть возможности наших предприятий, но и увезти с собой частицу Русского Севера. Дома сувениры будут напоминать им о гостеприимном и радушном Архангельске, – подчеркнула консультант отдела по торговле и потребительскому рынку министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Наталья Зинкевич.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области