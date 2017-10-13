Дорожники Поморья отмечают профессиональный праздник

Сегодня в «Архангельскавтодоре» состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работников дорожного хозяйства, которое в нашей стране традиционно отмечается в третье воскресение октября. В актовом зале областного дорожного агентства собрались руководители предприятий дорожной отрасли, депутаты, а также коллектив «Архавтодора».

— В этот день принято подводить итоги сделанного за год, сдавать в эксплуатацию новые дороги, завершать старые проекты и планировать новые. Не случайно День дорожника – один из самых любимых и широко отмечаемых профессиональных праздников в нашей стране – принято отмечать в кругу друзей, коллег и единомышленников. Для всех нас это очередной радостный момент ощущения единства профессионального сообщества, правильности однажды выбранной общей жизненной дороги, – обратился к собравшимся директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев. – От всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, удачи, крепкого здоровья и семейного благополучия. Отдельно хочу сказать спасибо вашим семьям, родным и близким, которые верят, любят и ждут. Всем нам – крепких, ровных, качественных и безопасных дорог!

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте нагрудным знаком «Почётный дорожник России» была награждена главный специалист отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения «Архангельскавтодора» Валентина Крупнова. Валентина Николаевна принимала участие в строительстве множества автодорог Архангельской области по программе «Дороги Нечерноземья», а в региональное дорожное агентство пришла работать 22 года назад. Она занималась содержанием автодороги Архангельск – Москва до того момента, как она была передана в федеральную собственность. Сейчас на её плечах – обеспечение содержания региональной автодорожной сети.

От имени депутатов областного Собрания дорожников поздравил вице-спикер областного парламента Игорь Чесноков.

— Депутаты областного Собрания, безусловно, являются активными пользователями региональных и муниципальных дорог. Я сам за последние полтора года, будучи в служебных командировках, побывал во всех без исключения районах и городских округах региона, часто вместе с руководством «Архангельскавтодора». Эти поездки дают возможность не только увидеть проблемы нашей дорожной отрасли, но и оценить титанический труд всех её работников по обеспечению транспортной доступности населённых пунктов региона. Желаю дорожникам крепкого здоровья, счастья – и скорейшего выполнения поручения Президента Владимира Путина по увеличению региональных дорожных фондов, – подчеркнул Игорь Чесноков. Он также наградил Почётной грамотой облсобрания начальника отдела планирования «Архангельскавтодора» Нину Добрынинскую.



Руководитель минтранса вручил Почётную грамоту министерства ведущему инженеру и руководителю группы диагностики автодорог и безопасности дорожного движения «Архангельскавтодора» Алексею Волыхину.

— Я искренне благодарен работникам дорожной отрасли за их самоотверженный труд. Благодаря тому, что у нас есть огромная разветвлённая сеть дорог, Архангельская область развивается нужными темпами. Именно поддержание состояния этих дорог даёт мощный импульс развития всем отраслям экономики региона. Поэтому дороги имеют для нас первостепенное значение. Дальнейших вам успехов, оптимизма и новых побед, – поздравил дорожников министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области