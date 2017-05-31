ПМЭФ-2017: региональный опыт и глобальная экономика

Делегация Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым примет участие в XXI Петербургском международном экономическом форуме, который начнёт свою работу в северной столице 1 июня.

В этом году деловой саммит пройдёт под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

В рамках пленарных заседаний, панельных дискуссий и круглых столов участники форума – политики, экономисты и представители бизнеса – обсудят ряд актуальных тем. В их числе – «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии, меняющие реальность», «Человеческий капитал как ключевой вектор развития», «Беседы о будущем».Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента РФ. За прошедшие 20 лет он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание, на котором выступят Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн, президент Молдовы Игорь Додон.

Губернатор Игорь Орлов в рамках сессии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики» представит региональный опыт локализации производств, а также примет участие в деловом завтраке на тему «Образование в регионах: затраты или инвестиции».

Также в рабочей программе главы Поморья – участие в заседании консультативной комиссии Госсовета «Современная региональная В прошлом году ПМЭФ собрал более 12 тысяч участников из 133 стран, среди которых – главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты. По итогам ПМЭФ-2016 было заключено контрактов на сумму, превышающую 1 триллион рублей.промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности» и встреча с премьер-министром Республики Индия.

В рамках деловой программы нашей делегации запланировано подписание целого ряда соглашений, в том числе с Федеральным агентством связи, АО «Газпромбанк», ООО «ОМИА УРАЛ», Центральным союзом потребительских обществ РФ. Как ожидается, общая сумма инвестиций в регион по итогам реализации соглашений составит около 800 миллионов рублей.

Также состоятся рабочие встречи Игоря Орлова с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, генеральным директором ООО «Сименс Здравоохранение» Светланой Гербель, президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области