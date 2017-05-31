Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

ПМЭФ-2017: региональный опыт и глобальная экономика

31 мая 13:45 ПМЭФ-2017 Экономика Инвестиции

Делегация Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым примет участие в XXI Петербургском международном экономическом форуме, который начнёт свою работу в северной столице 1 июня.

В этом году деловой саммит пройдёт под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

В рамках пленарных заседаний, панельных дискуссий и круглых столов участники форума – политики, экономисты и представители бизнеса – обсудят ряд актуальных тем. В их числе – «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии, меняющие реальность», «Человеческий капитал как ключевой вектор развития», «Беседы о будущем».Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента РФ. За прошедшие 20 лет он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание, на котором выступят Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн, президент Молдовы Игорь Додон.

Губернатор Игорь Орлов в рамках сессии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики» представит региональный опыт локализации производств, а также примет участие в деловом завтраке на тему «Образование в регионах: затраты или инвестиции».

Также в рабочей программе главы Поморья – участие в заседании консультативной комиссии Госсовета «Современная региональная В прошлом году ПМЭФ собрал более 12 тысяч участников из 133 стран, среди которых – главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты. По итогам ПМЭФ-2016 было заключено контрактов на сумму, превышающую 1 триллион рублей.промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности» и встреча с премьер-министром Республики Индия.

В рамках деловой программы нашей делегации запланировано подписание целого ряда соглашений, в том числе с Федеральным агентством связи,  АО «Газпромбанк», ООО «ОМИА УРАЛ», Центральным союзом потребительских обществ РФ. Как ожидается, общая сумма инвестиций в регион по итогам реализации соглашений составит около 800 миллионов рублей.

Также состоятся рабочие встречи Игоря Орлова с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, генеральным директором ООО «Сименс Здравоохранение» Светланой Гербель, президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

31 мая

ПМЭФ-2017: регио­наль­ный опыт и гло­баль­ная экономика

31 мая

Съезд глав МО – пло­щад­ка для диа­лога регио­наль­ной и муни­ципаль­ной властей

29 мая

Мес­тным влас­тям пред­ложе­но выстра­ивать парт­нёрс­кие отноше­ния с «Архоблэ­нер­го»

29 мая

Участ­ни­ков фору­ма «Коман­да 29» ждёт нова­тор­ская образо­ватель­ная программа

29 мая

Игорь Орлов: «Рабо­та, нача­тая в Сове­те Феде­ра­ции, ещё не закон­чена»

29 мая

В цен­тре вни­ма­ния – ноч­ные гонки у «Макси»

29 мая

Игорь Орлов поста­вил задачу навес­ти поря­док в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли Архан­гель­ска

29 мая

Игорь Орлов: «Ваша задача – объе­динять нерав­нод­уш­ную молодёжь»

27 мая

Игорь Орлов: «Зап­ад­ный сек­тор Аркти­ки – под надёж­ной защи­той погран­ич­ни­ков Поморья»

27 мая

Игорь Орлов при­нял учас­тие в закладке Парка При­ми­ре­ния в При­мор­ском районе

26 мая

«Диа­лог биз­неса и влас­ти»: откры­тая пло­щад­ка для сов­местных решений

26 мая

Бакин­ские помидо­ры появят­ся на при­лав­ках Архан­гель­ска

25 мая

Игорь Орлов поздра­вил выпуск­ни­ков школ Мир­ного с последни­ми звонками

24 мая

Игорь Орлов о диа­логе с сена­тора­ми: при такой под­дер­жке нам мно­гое по плечу!

24 мая

Игорь Орлов предс­та­вил Сове­ту Феде­ра­ции перс­пе­ктивы раз­ви­тия Поморья

24 мая

Вален­тина Мат­ви­ен­ко встре­тилась с губер­нато­ром Иго­рем Орловым

23 мая

Игорь Орлов при­нял учас­тие в тор­жеств­ах в честь Дня полярника

22 мая

Игорь Орлов: «Выбо­ры про­шли откры­то и без нару­ше­ний»

22 мая

В Сове­те Феде­ра­ции прой­дут Дни Архан­гель­ской области

Похожие новости

31 мая Губернатор

ПМЭФ-2017: регио­наль­ный опыт и гло­баль­ная экономика

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия