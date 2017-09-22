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26 рейдов провели архангельские железнодорожники в ходе месячника безопасности

22 сентября 12:00 Безопасность Транспорт

Более сорока подростков, нарушивших правила нахождения на железнодорожных объектах, выявили архангельские железнодорожники совместно с транспортной полицией в ходе месячника «Безопасная железная дорога».

С 20 августа по 20 сентября во всех субъектах РФ, по которым проходит Северная железная дорога, проводился месячник по профилактике травматизма среди детей и подростков «Безопасная железная дорога».

В ходе акции железнодорожники Архангельского региона СЖД провели уроки безопасности в школах. На уроках они рассказали о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Для школьников были организованы экскурсии на железнодорожные предприятия региона.

Особое внимание во время проведения акции уделялось детям и подросткам, чей путь в школу пролегает через железнодорожные пути и тем, кто учится и проживает в непосредственной близости от зоны движения поездов.

В рамках месячника «Безопасная железная дорога» железнодорожники Архангельского региона Северной магистрали совместно с сотрудниками транспортной полиции провели 26 специальных рейдов.

Были выявлены 43 подростка, находившихся на объектах железнодорожной инфраструктуры в неположенном месте и без присмотра взрослых.

Из них к административной ответственности привлечены 12 подростков. Административную ответственность также понесли 5 родителей, чьи дети оказались в числе нарушителей. Больше всего задержанных – в районе станций Архангельск-город, Жаровиха, Бакарица.

Железнодорожники напоминают: пути можно переходить только в специально оборудованных местах. Нельзя подходить к объектам, находящимся под напряжением, забираться на крыши вагонов, автосцепки поездов, железнодорожные мосты. К трагическим последствиям может привести опасная привычка подростков переходить пути, не снимая наушников и капюшона.

Служба корпоративных коммуникаций Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

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