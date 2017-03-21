Гостиницы Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района готовятся принять гостей международного форума «Арктика-территория диалога».

Для размещения более полутора тысяч гостей забронированы 1306 номеров в 26 гостиницах, туркомплексах, базах отдыха. Обеспечивающий персонал, спортивные команды, музыкальные и творческие коллективы будут проживать в хостелах, общежитиях и профилакториях.



Сейчас в гостиницах проводится косметический ремонт номеров, частично обновляется гостиничный инвентарь – от новой посуды и белья до бытовой техники, проводятся генеральные уборки помещений.

В гостинице «Двина» обновлен седьмой и восьмой этажи на 69 номеров, причем один из этажей – специально к форуму. Номера оформлены в стиле «кантри» и «лофт».

Как пояснила управляющая гостиничным комплексом Наталья Боровикова, хотелось отойти от традиционных для большинства гостиничных сетей стандартов и создать уютную, располагающую к отдыху атмосферу.

Улучшен класс номеров со «стандарта» на «комфорт», каждый из них оснащен бытовой техникой, в том числе электрочайником, банными халатами и тапочками, гигиеническими средствами. В планах – обновление шестого этажа.

— Инфраструктура гостиниц постепенно улучшается и приводится в соответствии с мировыми стандартами, появляются новые современные комфортные номера, – оценила перемены заместитель министра культуры Архангельской области Светлана Зеновская. – Форум должен стать стимулом к развитию гостиничного сектора в регионе. Для гостиниц это первый серьезный опыт работы по приему участников такого масштабного мероприятия. Многие вопросы приходится отрабатывать в ручном режиме.

Мы рассчитываем, что к 2019 году, когда будет проводиться следующий арктический форум, мы оценим позитивные перемены.

По мировым стандартам

Новые стандарты в индустрии гостеприимства областного центра задаст и строящаяся гостиница международной сети «Novotel Архангельск». Открытие самого северного в мире отеля под этим брендом запланировано на январь 2018 года.

Гостиница на 90 мест размещена в исторической зоне города, на берегу Северной Двины. В ней будет предусмотрен широкий спектр услуг, ориентированный на развитие делового туризма, в том числе в категории премиум-сегмента (2 конференц-зала, интернет-зона; велнес-фитнес-центры; самый большой в городе ресторан на 500 мест и бар).

Сегодня здание находится в высокой степени готовности: основной комплекс строительных работ уже завершен, производится внутреннее обустройство отеля.

Полностью закончена отделка пилотных номеров, по образцу которых начинают оформлять и остальные.

Как рассказал Александр Фролов, председатель совета директоров холдинга «Аквилон Инвест», которая возводит комплекс, номера намного просторнее обычных для сети «Novotel», для них разработаны различные варианты дизайн-проектов в едином стиле.

Предусмотрены все аспекты, связанные с пожарной безопасностью, шумоизоляцией, комфортом. Важно, что в соответствии с мировыми стандартами гостиница оборудована для размещения людей с инвалидностью.

Проект реализуется в рамках туристско-рекреационного кластера «Беломорский». В едином комплексе с гостиницей строится многофункциональный офисно-деловой центр площадью более 20 тысяч квадратных метров, запланировано благоустройство пешеходной прогулочной зоны на набережной Северной Двины в Архангельске.

Завершение проекта позволит создать в городе новую зону деловой активности, что особенно важно при подготовке к следующему форуму «Арктика – территория диалога», будет способствовать развитию туризма.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области