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Вниманию автомобилистов: узнать о состоянии М-8 можно на сайте Упрдор «Холмогоры»

27 декабря 16:15 Транспорт

В дни новогодних праздников оперативную информацию о погодных условиях и состоянии федеральной трассы М-8 можно узнать на официальном интернет-сайте Упрдор «Холмогоры».

Необходимая информация размещена в разделах «Метео и видео контроль» (карта-схема федеральных автодорог Северо-Запада в режиме реального времени) и «Оперативная информация» (содержание автодорог, ограничения движения).  

Дорожники также просят автомобилистов быть предельно внимательными по пути следования, поскольку работа по зимнему содержанию автодорог ведется без выходных и праздничных дней. Чтобы не омрачить праздники, соблюдайте дистанцию, не нарушайте скоростной режим и правила обгона.

Отправляясь в дорогу с детьми, позаботьтесь о наличии запасной теплой одежды для них и горячего чая. Взрослым, сопровождающим детские туристические группы в дни зимних каникул, необходимо соблюдать правила автобусных перевозок детей.

Круглосуточные телефоны Центра управления производством (центральной диспетчерской) Упрдор «Холмогоры»:

  • стационарный – (8332) 72-36-01;
  • мобильный – +7 931 503-01-12.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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