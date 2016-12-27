Вниманию автомобилистов: узнать о состоянии М-8 можно на сайте Упрдор «Холмогоры»

В дни новогодних праздников оперативную информацию о погодных условиях и состоянии федеральной трассы М-8 можно узнать на официальном интернет-сайте Упрдор «Холмогоры».

Необходимая информация размещена в разделах «Метео и видео контроль» (карта-схема федеральных автодорог Северо-Запада в режиме реального времени) и «Оперативная информация» (содержание автодорог, ограничения движения).

Дорожники также просят автомобилистов быть предельно внимательными по пути следования, поскольку работа по зимнему содержанию автодорог ведется без выходных и праздничных дней. Чтобы не омрачить праздники, соблюдайте дистанцию, не нарушайте скоростной режим и правила обгона.

Отправляясь в дорогу с детьми, позаботьтесь о наличии запасной теплой одежды для них и горячего чая. Взрослым, сопровождающим детские туристические группы в дни зимних каникул, необходимо соблюдать правила автобусных перевозок детей.

Круглосуточные телефоны Центра управления производством (центральной диспетчерской) Упрдор «Холмогоры»:

стационарный – (8332) 72-36-01;



мобильный – +7 931 503-01-12.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области