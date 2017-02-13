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На Земле Франца-Иосифа появится музей под открытым небом

13 февраля 17:15 Арктика Экология

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской и губернатор Архангельской области Игорь Орлов провели рабочую встречу с коллективом нацпарка «Русская Арктика» на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Директор национального парка Александр Кириллов рассказал, что именно здесь в ближайшее время появится музей под открытым небом «Живая история Арктики».

Экспозицию составят архитектурный ансамбль первой советской полярной станции, сохранившиеся образцы автомобильной, вездеходной и авиационной техники, инсталляции, предметы живой природы и другие артефакты.

Например, экспонатами музея могут стать трактор С-80 и самолёт АНТ-6А, предметы с места зимовки итальянской экспедиции 1899–1900 гг. герцога Абруццкого на острове Рудольфа и американской экспедиции 1901–1902 гг. на острове Алджера, артефакты многочисленных воздушных экспедиций.

По словам Игоря Орлова, создание музея под открытым небом – лишь одно из направлений дальнейшего развития нацпарка. В частности, планируется, что работы по очистке его территорий доверят бойцам архангельского студенческого отряда.

— Работать на Земле Франца-Иосифа должны самые достойные ребята, – подчеркнул Игорь Орлов на еженедельном оперативном совещании. – Побывать на арктическом архипелаге – уже высочайшее поощрение.

Он добавил, что деятельность сотрудников национального парка «Русская Арктика» заслуживает самых высоких оценок: жить и работать в суровых условиях непросто, но энтузиазм ученых вызывает искреннее уважение.

— Взаимодействие с парком «Русская Арктика» будет продолжено, у нас много совместных планов, – резюмировал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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