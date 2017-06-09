Дольщики ЖК «Дом на площади» получат своё жильё

До конца 2018 года должно быть завершено строительство жилого комплекса «Дом на площади» по адресу Выучейского, 98 в Архангельске, а дольщики наконец-то смогут получить своё жильё.

Такие условия указаны в инвестиционном проекте, рассмотренном и утверждённом на очередном заседании комиссии по защите законных прав и интересов участников долевого строительства.

Напомним, что в соответствии с внесёнными в областное законодательство изменениями, завершение строительства многоквартирных домов, в которые были вложены средства «обманутых дольщиков», отнесено к масштабным инвестиционным проектам.

В рамках таких проектов инвестору, который готов достроить такой дом, можно предоставлять в аренду без проведения торгов земельные участки.

Срок сдачи «Дома на площади» определён

Первый проект по завершению строительства проблемного объекта предложило северодвинское предприятие «ЭкоСтройТранс».

На первом этапе инвестор завершает строительство ЖК «Дом на площади». В соответствии с документами, это будет сделано до 31 декабря 2018 года. В рамках второго этапа проекта «ЭкоСтройТранс» построит многоквартирный жилой дом на предоставленном земельном участке в районе улицы Абрамова в Архангельске.

Таким образом, права 33 человек, пострадавших от действий прежнего застройщика, будут восстановлены.

— Инвестор, предложивший данный проект, провёл серьезную предварительную работу, – отметил руководитель инспекции государственного строительного надзора Архангельской области Александр Менькин. – Проведено техническое обследование объекта, разработана документация. Это крупное, серьезное предприятие, располагающее достаточным количеством оборотных средств, необходимых для запуска проекта.

Отработанный алгоритм используют на других объектах

Все положения представленного инвестиционного проекта были тщательно рассмотрены в ходе заседания комиссии.

Как было отмечено, проект полностью соответствуют критериям и требованиям, указанным в областном законодательстве.

— Самое главное – сегодня определена дата завершение строительства, конец 2018 года, – подчеркнул, подводя итоги заседания комиссии, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Мы можем уверенно сказать – дом будет доведён до стадии сдачи в эксплуатацию и соответственно люди, которые заплатили деньги, получат свои квартиры.

Отметим, что алгоритм, апробированный на ситуации с ЖК «Дом на площади», будет использоваться и при решении проблем с другими объектам незавершенного строительства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области