Дольщики ЖК «Дом на площади» получат своё жильё

До конца 2018 года должно быть завершено строительство жилого комплекса «Дом на площади» по адресу Выучейского, 98 в Архангельске, а дольщики наконец-то смогут получить своё жильё.
Такие условия указаны в инвестиционном проекте, рассмотренном и утверждённом на очередном заседании комиссии по защите законных прав и интересов участников долевого строительства.
Напомним, что в соответствии с внесёнными в областное законодательство изменениями, завершение строительства многоквартирных домов, в которые были вложены средства «обманутых дольщиков», отнесено к масштабным инвестиционным проектам.
В рамках таких проектов инвестору, который готов достроить такой дом, можно предоставлять в аренду без проведения торгов земельные участки.
Первый проект по завершению строительства проблемного объекта предложило северодвинское предприятие «ЭкоСтройТранс».
На первом этапе инвестор завершает строительство ЖК «Дом на площади». В соответствии с документами, это будет сделано до 31 декабря 2018 года. В рамках второго этапа проекта «ЭкоСтройТранс» построит многоквартирный жилой дом на предоставленном земельном участке в районе улицы Абрамова в Архангельске.
Таким образом, права 33 человек, пострадавших от действий прежнего застройщика, будут восстановлены.
— Инвестор, предложивший данный проект, провёл серьезную предварительную работу, – отметил руководитель инспекции государственного строительного надзора Архангельской области Александр Менькин. – Проведено техническое обследование объекта, разработана документация. Это крупное, серьезное предприятие, располагающее достаточным количеством оборотных средств, необходимых для запуска проекта.
Все положения представленного инвестиционного проекта были тщательно рассмотрены в ходе заседания комиссии.
Как было отмечено, проект полностью соответствуют критериям и требованиям, указанным в областном законодательстве.
— Самое главное – сегодня определена дата завершение строительства, конец 2018 года, – подчеркнул, подводя итоги заседания комиссии, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Мы можем уверенно сказать – дом будет доведён до стадии сдачи в эксплуатацию и соответственно люди, которые заплатили деньги, получат свои квартиры.
Отметим, что алгоритм, апробированный на ситуации с ЖК «Дом на площади», будет использоваться и при решении проблем с другими объектам незавершенного строительства.