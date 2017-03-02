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Надежда Виноградова:
«Мы сообща должны думать об улучшении жизни каждого»

2 марта 17:15 Послание губернатора

Главная идея Послания – о солидарной ответственности, всех и каждого для развития региона. Так прокомментировала выступление губернатора Архангельской области депутат Архангельского областного Собрания Надежда Виноградова. 

«Мы вместе – власть, бизнес и гражданское общество – должны принимать решения и контролировать их исполнение.  И эта солидарная ответственность распространяется на все сферы управления – экономику, ЖКХ, образование, культуру, спорт.

Мы должны изменить систему управления, изменить мозги, сделать так, чтобы каждый  нес ответственность за принимаемые решения и результат – и власть, и бизнес, и общество.

Любое Послание – это план по улучшению качества жизни северян. Сегодня  сформулированы конкретные задачи, которые мы будем исполнять вместе  – законодательная, исполнительная власть, бизнес, общество. Мы сообща должны думать об улучшении жизни каждого. Это главное».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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