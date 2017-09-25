Архангельские участники Детского хора России спели в «Артеке»

Талантливые вокалистки Милослава Глотова из Яренска, Елизавета Акопян из Новодвинска, Александра Корякина и Анна Пугачева из Архангельска вернулись из детского центра «Артек», в котором проходил конкурс солистов.

Участницы из Архангельской области вместе с ещё 500 юными конкурсантами-участниками Детского хора России боролись за право стать лучшими в сольном пении и принимали участие в обучающих программах.

Куратор поездки в Артек, директор Государственного академического СеверногоДетский хор России – постоянно действующий хоровой коллектив, состоящий из юных вокалистов со всех концов страны. Хор был основан в 2014 году по инициативе Всероссийского хорового общества. русского народного хора Наталья Асадчик рассказала:

«В конкурсе солистов участвовали впервые. Было важно попробовать свои силы на мероприятии столь высокого уровня. Девочки получили ценные советы и опыт».

Помимо состязания, для участников конкурса солистов были организованы мастер-классы и встречи с интересными людьми.

— Эту поездку нам подарил Детский хор России. Это большая честь – выступать в Артеке, – говорит воспитанница Детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона Александра Корякина. – Хочется выразить огромную благодарность Всероссийскому хоровому обществу за то, что нам дали возможность съездить в это прекрасное место!

Министерство культуры Архангельской области