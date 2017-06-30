Бизнес-омбудсмен и заместитель прокурора области провели совместный приём новодвинских предпринимателей

Общение предпринимателей с бизнес-омбудсменом и представителями прокуратуры было выстроено в формате прямого диалога

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев и заместитель прокурора Архангельской области Сергей Акулич провели в администрации Новодвинска личный приём представителей местного бизнес-сообщества.

Участие во встрече также принял прокурор города Артём Обухов.

Общение местных предпринимателей с бизнес-омбудсменом и представителями прокуратуры было выстроено в формате прямого диалога.

По словам Ивана Кулявцева, многие вопросы требовали не правовой оценки, а профессиональной подсказки, как грамотно поступить в сложной ситуации.

— Новодвинск – моя малая Родина. Здесь я строил свой бизнес с 2001 года, поэтому на практике знаком с особенностями этого муниципального образования. Предприниматели, обратившиеся сегодня на личный приём, получили необходимые консультации и ответы на интересующие вопросы. Обращения и спорные ситуации взяла на особый контроль прокуратура. Мы обменялись координатами, и будем совместно выстраивать нашу дальнейшую работу, – подвел итоги приёма Иван Кулявцев.

Напомним, что подобные совместные приёмы проводятся в городах и районах Архангельской области на регулярной основе.

Пресс-служба уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей