Морской порт Архангельск: развитие в сотрудничестве

Потенциал морского порта Архангельск может быть серьёзно усилен после проведения дноуглубительных работ и соединения порта Экономия с автомобильной трассой М-8.

Эти и другие вопросы были подняты представителями профессионального сообщества на первом заседании рабочей группы по развитию морского порта Архангельск, прошедшего под председательством заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова.

Глубже фарватер – перспективней порт

Сегодня главный судовой ход морского порта Архангельск используют 24 компании-стивидора (осуществляющих погрузку и выгрузку судов).

Развитию многих из них, а также росту объёмов грузооборота всего морского порта мешает недостаточная глубина существующего фарватера реки Северной Двины от Маймаксанского рукава до городского рейда. По мнению части профессионального сообщества, на сегодняшний момент назрела необходимость проведения дноуглубительных работ и доведения глубины судоходного фарватера на указанном участке с 7,5 до 9,2 метра.

Так, по мнению заместителя гендиректора ООО «МРТС-Терминал» Никиты Ананьина, это позволит принимать в Архангельске суда водоизмещением до 20 тысяч тонн на всех терминалах и причалах, расположенных от Экономии до городского рейда, а также даст возможность производства и отгрузки крупногабаритных конструкций, используя собственную портовую инфраструктуру предприятия.

Ежегодная прибыль – 130 миллионов

Согласно расчётам, для предлагаемой реконструкции судового канала требуется произвести выемку более 400 тысяч кубических метров грунта. Стоимость работ по сегодняшним оценкам составит около 190 миллионов, плюс затраты на ежегодное поддержание новых габаритов судового хода.

Однако, по словам Никиты Ананьина, уже в первый год эксплуатации дополнительная прибыль для морского порта Архангельск может составить около 130 миллионов рублей.

Интерес к данному проекту проявили большинство организаций и предприятий, работа по изучению его экономического обоснования и поиску вариантов финансирования будет продолжена под эгидой регионального министерства транспорта.

Федеральная трасса может дойти до портовых терминалов

Гендиректор ОАО «Архангельский морской торговый порт» Виктор Воробьёв поднял вопрос сегодняшнего уровня транспортной доступности порта и озвучил предложения транспортных операторов, касающиеся инфраструктурного обеспечения развития Архангельского транспортного узла.

В частности, оно касалось возможности соединения портового терминала Экономия через Маймаксанское шоссе напрямую с трассой М-8. Как известно, эта федеральная автодорога с 1 января 2017 года, «переправившись» через Северную Двину, дошла до международного аэропорта Талаги.

Теперь, по словам Виктора Воробьёва, настал черёд международного порта Экономия, поток большегрузного автотранспорта из которого доходит до 15 тысяч машин в год.

Пока этот проект вызывает у дорожников некоторый скепсис. По словам директора архангельского филиала УпрДор «Холмогоры» Алексея Бабицкого, проект соединения трассы М-8 с Маймаксанским шоссе реален, но лишь при условии строительства нового капитального автомобильного моста через Кузнечиху. Стоимость такого объекта будет очень высокой.

— При работе с Росавтодором нам необходимо быть последовательными и определять приоритеты. На ближайшее время таковым является передача в федеральную собственность автодороги Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь, которая намечена на 2018 год. После этого мы вернёмся к обсуждению вопроса доведения федеральной трассы до порта Экономия и включим его в свой план работы, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

В российском порту – расчёты в рублях

Ещё одним вопросом, затронутым на встрече, стал грядущий переход морского порта Архангельск на рублёвые тарифы на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов. Такое поручение Федеральной антимонопольной службе было дано Президентом Владимиром Путиным.

Как оказалось, часть архангельских предприятий-стивидоров уже давно совершают расчёты с клиентами в национальной валюте. Для других же это лишь вопрос времени и подготовки соответствующих распоряжений со стороны Правительства России.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области