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В Северодвинске обсуждают вопросы управления инновационным развитием Арктики

15 сентября 10:30 Образование Арктика Инновации Наука Северодвинск

В Северодвинске на базе филиале САФУ начала свою работу всероссийская научно-практическая конференции с международным участием «Управление инновационным развитием Арктической зоны РФ».

В работе форума участвуют представители научного сообщества и власти, эксперты, специалисты коммерческих организаций, специализирующихся на проектировании и внедрении инноваций.

Приветствуя гостей и участников масштабного научного форума, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников подчеркнул: освоение Арктики невозможно без внедрения инновационных технологий.

– Эффективное освоение Арктической зоны является одним из приоритетных направлений развития экономики страны, – отметил Виктор Иконников. – При этом перевод экономики государства на инновационный путь развития, возможен через повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний, через развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий.

Ключевые темы форума – внедрение инноваций в сфере энергетики и транспорта, машиностроительной и нефтегазовой отраслях, а также вопросы военной и экологической безопасности в Арктике. Отдельно будет рассмотрен вопрос развития арктических моногородов.

— Конференция поможет ответить на вопросы, которые ставит государство перед научным сообществом, представителями бизнеса и промышленности в отношении высокотехнологического освоения Арктической зоны РФ, – отметил проректор САФУ по научной работе Борис Филиппов.

В рамках конференции пройдут круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки, выездные сессии в САФУ имени М.В. Ломоносова, экскурсии в музеи градообразующих предприятий Северодвинска.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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