Архангельские волейболистки победили в финале VIII летней спартакиады школьников

В поселке Витязево Краснодарского края завершился финал VIII летней спартакиады учащихся России по пляжному волейболу.

В спорткомплексе «ВолейГрад» в пригороде Анапы разыгрывали медали спортсменки 2001–2002 годов рождения. Турнир собрал 24 лучшие команды: победителей и призёров федеральных округов по этому зрелищному виду спорта.

Северянки уверенно прошли отборочные матчи, в полуфинале в двух партиях обыграли сильную команду Санкт-Петербурга (21:17, 21:17), а в финале наши Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова обыграли волейболисток из Краснодарского края.

Соперницы уже встречались по ходу турнира, и в первом матче самая северная команда турнира с большим трудом в трёх партиях обыграла хозяек. В финале же С волейболистками и их наставниками встретился руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецовархангелогородки уверенно обыграли краснодарскую команду в двух партиях с разгромным счетом 21:11, 21:11.

Сразу после приезда в Архангельск с волейболистками и их наставниками Эдуардом Лудковым и Натальей Павловой встретился руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

— Поздравляю с великолепным результатом. Финал летней спартакиады – это одно из главных соревнований спортивного года. Надеюсь в будущем вы одержите еще немало побед в пляжном и классическом волейболе, – отметил Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области