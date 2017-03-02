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Реабилитационное оборудование приобретено для детей-инвалидов из Мезени

2 марта 9:50 Доступная среда

2 марта в Мезенском комплексном центре социального обслуживания откроется служба социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Служба создана благодаря гранту «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и в рамках программы «Право быть равным».

Приобретены ходунки, вертикализаторы, тренажёры, кресла-трансформеры, тактильные игрушки, клавишные панели и другое реабилитационное оборудование. Общая сумма направленных для этого средств составила 150 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Мезенском районе – более 30 семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Теперь они смогут не только еженедельно посещать занятия с педагогом-психологом, но и брать реабилитационное оборудование напрокат.

В планах специалистов – проведение для родителей консультаций и занятий по использованию реабилитационного оборудования и развивающих упражнений в домашних условиях.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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