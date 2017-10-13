В правительстве области состоялось заседание коллегии минимущества

В ходе работы коллегии были заслушаны отчеты генеральных директоров акционерных обществ «Корпорация развития Архангельской области», «Архангельская областная энергетическая компания», «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию».



По итогам работы за 2016 год и первое полугодие 2017 года были рассмотрены вопросы о внесении изменений в статью 2.3 областного закона от 7 октября 2003 года № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» и правоприменительная практика в целях профилактики коррупции.

Как пояснила министр имущественных отношений Ирина Ковалева, коллегия обратила внимание членов советов директоров и руководителей акционерных обществ на необходимость контроля выполнения запланированных показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также снижение дебиторской и кредиторской задолженностей обществ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области