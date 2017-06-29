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Екатерина Прокопьева:
«Новый атлас Поморья – для ныне живущих и будущих поколений»

29 июня 9:15 80-летие Архангельской области Общество Информация и связь Инновации

В Поморье продолжается работа над уникальным проектом к юбилею региона – мультимедийным атласом Архангельской области.

Промежуточные итоги обсудили в правительстве региона на заседании управляющего совета проекта.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева напомнила: по поручению губернатора Игоря Орлова разработан план мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия Поморья:

«Одним из пунктов этого плана, за который проголосовало большое число жителей, стало создание нового атласа региона. Работа над этим уникальным проектом – серьёзный труд, объединяющий специалистов и организации из самых различных сфер деятельности».

Создание атласа поручено министерству связи и информационных технологий Архангельской области и его подведомственному учреждению – управлению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Экология, экономика, история и туризм

О предыстории проекта рассказала начальника отдела картографии и геоинформационных систем управления ИКТ Наталья Коновалова.  

Она сообщила: атлас региона не переиздавался с 1976 года. В 2012 году появился геопортал Архангельской области, где были частично выложены оцифрованные карты старого атласа.

— Возможность перейти к полноценной работе над новым атласом появилась в этом году благодаря юбилею Поморья. Мы создаём атлас в мультимедийной форме, которая подразумевает не только карты, но и активное использование аудио, видео и фотоматериалов, – рассказала Наталья Коновалова.

Карты, кстати, будут разные: и обычные плоские, и положенные на глобус, которые можно «прокрутить», и совершенно уникальные с исторической точки зрения, поскольку созданы на основе письменных источников.

Рабочая версия структуры атласа, разработанная учёными, включает восемь разделов. Они рассказывают о природных условиях, экологии, социальной сфере, экономике, туризме и истории региона. Отдельный раздел будет посвящён арктической тематике.

Лучшие специалисты поделятся знаниями

На сегодняшний день продолжается работа по наполнению этих разделов интересным и познавательным содержанием.

На заседании управляющего совета было решено, что в течение двух недель профильные специалисты изучат уже представленные в проекте атласа материалы, выявят недостатки и расширят информацию новыми фактами и данными.

— Большую помощь в создании атласа оказываютСеверный (Арктический) федеральный университет, Ломоносовский фонд, Архангельский краеведческий музей, Русское географическое общество, Роснедра, Рослесинфорг, Севгидромет, природоохранные организации и региональные краеведы, – подчеркнул министр связи и информационных технологий Николай Родичев.  

С разрешения Ломоносовского фонда в атлас войдут авторские статьи из «Поморской энциклопедии», написанные лучшими специалистами в области истории, культуры и науки.

Атлас останется «живым» документом

По итогам обсуждения Екатерина Прокопьева отметила:

«Общими усилиями мы создаём атлас для ныне живущих и будущих поколений. Он должен быть доступен и удобен для любого жителя Поморья и гостя, который собирается приехать в Архангельскую область. Поэтому вся представленная информация должна быть с одной стороны, точной и правдивой, а с другой – широкой, способной удовлетворить любые вопросы о жизни региона».

Завершить работы по проекту планируется до конца этого года. Но атлас при этом останется «живым» документом: он будет постоянно обновляться и дополняться.

На перспективу обсуждается проект по созданию бумажной копии нового атласа. Реализация этой идеи планируется в 2018–2019 годах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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