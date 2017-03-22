Специалисты регионального минздрава встретились с активистами посёлка Савинский

На встрече с инициативной группой жителей обсуждались вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи в Савинском филиале Плесецкой ЦРБ.

Заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков, отметив важность поднятых проблем, подчеркнул: все вопросы должны решаться в диалоге жителей, медиков и местных властей.

Для того, чтобы определить, какие меры нужно предпринять для улучшения медицинского обслуживания в Савинском, сформирована рабочая группа. Её заседание намечено на начало апреля. На него приглашены организаторы здравоохранения в «успешных» районах и специалисты территориального фонда ОМС.



Планируется также организовать выезд в посёлок мультидисциплинарной бригады внештатных специалистов – по хирургии, детской помощи, служб скорой медицинской помощи и родовспоможения.



Алексей Крюков подчеркнул, что район находится в приоритетной зоне внимания регионального минздрава. В течение последних трёх лет он получил ряд новых объектов: построены Пермиловская амбулатория и новое здание поликлиники в Плесецке.



— Стабильность системы районного здравоохранения должна быть обеспечена оптимальной организационной структурой с сильным центром в Плесецкой ЦРБ, – сказал замминистра. – Обсуждающийся вопрос самодостаточности Савинского филиала как отдельного юридического лица несостоятелен. Это однозначно приведет к неуправляемому росту задолженности учреждения вследствие малого количества прикрепленного населения и дополнительных расходов на оплату работы административно-управленческого персонала.

По итогам встречи с жителями было принято решение дождаться заключения рабочей группы. Разработанные мероприятия по улучшению доступности медицинской помощи в Савинском будут представлены в конце апреля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области