Фестивали Архангельской области вошли в Топ-200 лучших событий России

Пять фестивальных проектов Архангельской области вошли в число двухсот самых ярких событий наступившего года.
Почетного статуса «Национального события 2017» удостоены:
Благодаря новому статусу все пять проектов будут представлены на международном туристическом рынке.
— Включение праздничных мероприятий Поморья в Национальный календарь событийных проектов – результат системной работы по продвижению туризма в Архангельской области, – подчеркнула заместитель министра культуры Поморья Светлана Зеновская.
В 2017 году областной туристско-информационный центр продолжит работу по развитию приоритетных туристических событий в регионе.