Фестивали Архангельской области вошли в Топ-200 лучших событий России

Пять фестивальных проектов Архангельской области вошли в число двухсот самых ярких событий наступившего года.

Почетного статуса «Национального события 2017» удостоены:

Благодаря новому статусу все пять проектов будут представлены на международном туристическом рынке.

— Включение праздничных мероприятий Поморья в Национальный календарь событийных проектов – результат системной работы по продвижению туризма в Архангельской области, – подчеркнула заместитель министра культуры Поморья Светлана Зеновская.

В 2017 году областной туристско-информационный центр продолжит работу по развитию приоритетных туристических событий в регионе.

Управление развития туризма Архангельской области