В Северодвинске 23 февраля пройдёт хоккейный праздник «Студёный лёд»

В День защитника Отечества на площадке открытой ледовой арены «Строитель» состоится матч сборной Беломорской военно-морской базы и сборной Ночной хоккейной лиги Архангельской области.

Подобные встречи на открытом воздухе давно стали замечательной традицией в мире хоккея.

— Хоккейные матчи в рамках всероссийского проекта «Студёный лед» проводятся именно на открытых площадках, чтобы привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. Уверен, сыграть на льду в морозную солнечную погоду – мечта для каждого хоккеиста. «Студёный лёд» – это как возвращение в детство: первые голы, первые победы и незабываемые эмоции, – рассказал региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Архангельской области Вячеслав Паникар.

Руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов подчеркнул:

«Гостей хоккейного праздника «Студёный лед» ждет захватывающая игра, выступление военного духового оркестра и полевая кухня. Начало праздника – в 14:00».

Агентство по спорту Архангельской области