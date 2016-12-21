Новая партия школьных автобусов поступила в учебные заведения Поморья

Ещё одна партия автобусов пополнила школьные автопарки области. Пять ПАЗов приобретены за счёт средств, правительством Поморья. Всего в 2016 году регион получил 11 единиц такой техники, которая пришла на смену устаревающим машинам.

Напомним, по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова из регионального бюджета на закупку школьных автобусов было дополнительно выделено пять миллионов рублей.

Эти деньги распределили на конкурсной основе между муниципалитетами. Новую технику получат:

Дорогорская средняя школа Мезенского района;



Уемская средняя школа Приморского района;



Средняя школа № 54 г. Архангельска;



Березницкая средняя общеобразовательная школа Устьянского района;



Ровдинская средняя школа Шенкурского района.



В начале декабря в районы уже были переданы четыре ПАЗа и две «Газели». Подготовленные для перевозки детей машины поступили в регион по федеральному проекту поставок специализированной техники.

– Обновление автопарка школ проводится регулярно. Только за последние несколько лет регион закупил около 30 новых автобусов. По итогам 2016 года ещё 11 «ПАЗов» и «ГАЗелей» поступили в школы Поморья. Эта работа будет продолжена, – подчеркнул министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области