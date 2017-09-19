Бизнес-защитник Иван Кулявцев выступил надискуссии «Региональная среда бизнеса», которая была организована в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров.

Во встрече приняли участие приглашённые спикеры, выпускники президентской программы и заинтересованные слушатели.

По словам модератора дискуссии, кандидата экономических наук, генерального директора ООО «Бизнес-развитие» Светланы Шадриной, участники попытались не только выявить проблемы, которые мешают развитию бизнеса в Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется на базе Высшей школы экономики, управления и права САФУ им. М.В. Ломоносова.Архангельской области, но и найти сильные стороны.

В ходе диалога уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев отметил, что также является выпускником программы.



— Президентская программа – это вклад в развитие экономики и региона в целом, – подчеркнул бизнес-омбудсмен. – В бизнесе, как и в любой другой сфере жизни, важно всегда продолжать учиться, повышать квалификацию и искать варианты развития. Главная черта предпринимателя, по моему опыту, – это желание работать и предлагать для населения качественное решение проблем. Идеальных условий не будет никогда, важно создавать бизнес и реализоваться сегодня.

Напомним, президентская программа успешно реализуется в Архангельской области с 1998 года. За это время ее выпускниками стали более 1086 слушателей, среди которых молодые руководители всех отраслей промышленности, сферы услуг, торговли, здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры, представители бизнеса.

Пресс-служба уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей