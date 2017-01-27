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В Онеге построят три новых дома по программе переселения

27 января 15:30 Строительство Расселение аварийного жилья

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области продолжает реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

В 2017 году региональное ведомство завершает последний IV этап госпрограммы. Он предусматривает строительство в Онеге трёх многоквартирных домов на 97 квартир.

Заказчиком новостроек выступило главное управление капитального строительства. Общая площадь домов, возведением которых займётся ООО «КПД», составит больше четырёх тысяч квадратных метров. С их помощью удастся расселить 3,8 тысячи квадратных метров аварийных площадей.

По словам министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, все проекты прошли государственную экспертизу. Для строительства многоквартирных домов определён земельный участок, ведётся забивка свай и устройство ростверков. Все работы планируется завершить в августе 2017 года.

В министерстве отмечают, что с 2012 года на фоне общероссийского спада, в Архангельской области наблюдается устойчивый рост объёмов жилищного строительства. В 2015 году он увеличен более чем на 25 процентов и составил 358,3 тысячи «квадратов» при плановом показателе в 306,5 тысяч.

По предварительной информации минстроя, в 2016 году ввод жилья в регионе составил 337,7 тысячи квадратных метров при запланированном объёме в 309,7 тысячи.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

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