В Северодвинске введены в строй новые лифты

Об этом в интервью «Первому каналу» рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Поташев.

Он напомнил, что по областной программе капремонта в городе корабелов должны быть заменены 144 лифта в 32 домах. Подрядчиком выступает Щербинский лифтостроительный завод.

Начальник отдела жилищного хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска Любовь Кривощёкова сообщила, что на улице Трухинова, 12 и 22 новые лифты уже работают.

— На улице Ломоносова, 100 все восемь лифтов смонтированы, приёмка состоялась, управляющая компания готовит документы для их ввода в эксплуатацию, – подчеркнула она.

Директор фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев уточнил, что до конца октября в Северодвинске планируется запустить 25 лифтов в восьми домах, а к середине ноября – 35 единиц.

— Мы планируем завершить проект до конца текущего года, – пояснил он.

Добавим, что в регионе в целом подлежит замене 300 лифтов в 81 доме. Общий объём финансирования проекта – 604 миллиона рублей.

Пресс-служба МО «Город Северодвинск»