В Архангельске торжественно открыли новый комплекс базирования дивизиона сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Напомним, в ходе посещения Земли Франца-Иосифа в марте этого года Президент России поставил задачу обеспечить обороноспособность страны, защиту наших интересов в Арктике и нормальное функционирование Северного морского пути.



Говоря о непростых задачах, которые стоят перед пограничной службой, губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул:

«Мир не становится спокойнее. И тем важнее, что западный сектор Арктики – под надёжной защитой пограничников Поморья».

Открытие нового комплекса приурочено к 99-летию пограничных войск. Свой праздник защитники рубежей России традиционно отмечают 28 мая.

Для эффективной службы и комфортного отдыха

Начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов рассказал:

«Ввод в эксплуатацию нового комплекса дивизиона пограничных сторожевых катеров в Архангельске – это закономерный результат проводимой руководством страны и ФСБ России работы по совершенствованию пограничной инфраструктуры, наращиванию усилий по обеспечению безопасности РФ в Арктике».

По словам генерал-лейтенанта, созданные условия позволяют проводить в одном месте весь комплекс мероприятий по подготовке сил и средств к применению в высоких широтах.

Игорь Орлов, оценивая новый комплекс, отметил, что он построен на уровне самых современных стандартов, здесь обеспечены все необходимые условия для эффективного несения службы и комфортного отдыха пограничников.

Сохраняя преемственность и традиции

При осмотре комплекса Игорь Орлов и Игорь Константинов обратили особое внимание на историческую экспозицию, расположенную в стенах нового здания.

В числе её уникальных экспонатов – якорь 1877 года, предположительно принадлежащий шхуне «Бакан».

И здесь же – макет памятника «Пограничникам Поморья». Планируется, что сам постамент будет построен в следующем году, к 100-летию службы.

— Открытие новой базы дивизиона – это знаменательное событие, которое входит в плеяду наиболее ярких и значимых мероприятий в рамках подготовки к празднованию 80-летия Поморья, – подчеркнул губернатор. – Здесь тесно переплетаются история и современность, сохранение традиций и новые перспективы по развитию пограничной службы.

— Символично, что такой комплекс сооружен в Архангельске, где Пётр Первый начинал развивать российский флот и откуда отправлялись экспедиции под руководством Георгия Седова, Георгия Брусилова, Владимира Русанова, – добавил Игорь Константинов. – Всё это подчёркивает преемственность поколений и нерушимость традиций исследователей Арктики и защитников арктических рубежей.

Корабль с легендарным именем

С открытием новой базы пограничников также поздравили главный федеральный инспектор по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Владимир Иевлев, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и представители других структур и организаций.

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков вручил защитникам границ икону с образом Николая Чудотворца.

Гости осмотрели образцы вооружения пограничников, а также посетили сторожевой пограничный корабль «Бриз».

— «Бриз» носит имя сторожевого корабля, геройски служившего в годы Великой Отечественной войны, – рассказал Игорь Константинов. – Находясь в дозоре, он обнаружил всплывшую немецкую лодку и таранил её.

К слову, современный «Бриз» достойно несёт имя предшественника: в Архангельск он пришёл после успешного выполнения боевого задания.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области