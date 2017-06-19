Деятельность авиакомпании «Нордавиа» и перспективы её развития обсудили на рабочей встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова и руководства АО «Нордавиа – региональные авиалинии».

По словам генерального директора компании Анатолия Семенюка, в настоящее время прорабатывается вопрос обновления авиапарка.



— В планах – поставить в Архангельск четыре аэробуса А320. Мы уже зарезервировали их у нашего партнёра, авиакомпании «RedWings». Уже весной 2018 года они могут выйти на линию, – рассказал Анатолий Семенюк.

Игорь Орлов полностью поддержал выбранный авиакомпанией «Нордавиа» курс.

— Обновление авиапарка – это демонстрация жизнеспособности компании. Каждый новый борт – это перспектива развития авиамаршрутов. Будем совместно реализовывать намеченные планы, – заявил губернатор.

Также на встрече обсуждались перспективы развития региональной сети авиаперевозок. Напомним, за последние годы были открыты новые маршруты в Котлас, Сыктывкар, Мурманск и Калининград.

— Сейчас мы заинтересованы в открытии новых рейсов в соседние регионы Северо-Запада России. Прежде всего речь идёт о Петрозаводске и Череповце. Эти направления пользуются большой популярностью, поэтому будут востребованы у северян, – отметил Игорь Орлов.

В настоящее время руководство акционерного общества «Нордавиа – региональные авиалинии» изучает пассажиропоток и рентабельность перевозок в республику Карелия и Вологодскую область.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области