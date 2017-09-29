Внесены изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества

На 37 сессии областного Собрания депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016–2018 годы

Как пояснила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва, прогнозный план приватизации дополнен 31 объектом недвижимости.

Необходимость внесения изменений в план приватизации обусловлена вовлечением объектов недвижимости в хозяйственный оборот, так как в настоящее время объекты не используются по назначению и не приносят доход в областной бюджет, а их содержание требует дополнительных расходов.



Двадцать объектов недвижимости предложено приватизировать путем продажи на аукционе, а одиннадцать объектов электросетевого хозяйства приватизировать путем внесения в уставный капитал акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» для их использования по целевому назначению.

Министерство имущественных отношений Архангельской области