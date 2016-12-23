Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Поморье появился паспорт межконфессиональной ситуации в муниципальных образованиях

23 декабря 14:15
На заседании обсудили тему действующих в регионе религиозно-философских движений
На заседании обсудили тему действующих в регионе религиозно-философских движений

Межконфессиональная ситуация в Поморье оценивается как положительная. Об этом заявили на заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при губернаторе Архангельской области.

Как отметил руководитель департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев, в мае этого года в регионе началась работа по заполнению паспорта межконфессиональной ситуации в муниципальных образованиях.

Это позволило сформировать объективную картину межконфессиональных отношений в Поморье. Эксперты отмечают, что в целом она отражает процессы, На заседании обсудили тему действующих в регионе религиозно-философских движенийпроисходящие на федеральном уровне.

По данным социального исследования, проведенного летом 2016 года региональным центром изучения общественного мнения, 91 процент северян оценивает межконфессиональную обстановку в регионе как положительную.

На заседании обсудили и тему действующих в регионе религиозно-философских движений, которые нередко маскируются под общественные организации, творческие объединения, проводят психологические тренинги, семинары.

Эксперты отмечают, что на начальном этапе эти организации акцентируют внимание на аспектах развития личности, духовном самосовершенствовании, а затем начинают внедрять свои религиозно-философские установки.

Обратили участники заседания и на изменения форм деятельности религиозных объединений. Это связано с принятием закона о миссионерской деятельности. Сегодня, по оценкам экспертов, многие религиозные объединения отказались от публичности, предпочитая действовать напрямую через своих последователей и социальные сети.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

23 декабря

В Архан­гелське вновь вспом­нят о севе­ря­нах, погиб­ших в Афган­ис­тане

23 декабря

В Поморье появил­ся пас­порт меж­конф­ес­си­ональ­ной ситу­ации в муни­ципаль­ных образо­вани­ях

23 декабря

Севе­ряне смо­гут при­нять учас­тие во Все­рос­сийск­ом пра­во­вом диктанте

23 декабря

Тур­нир по бад­минто­ну и тен­нису в рам­ках спе­циаль­ной олим­пи­ады про­хо­дит в Поморье

22 декабря

Под­веде­ны итоги трид­цать пер­вой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

22 декабря

Шаг навстре­чу буду­щему: в Архан­гель­ске предс­та­вили улуч­шен­ную вер­сию экзоске­лета

22 декабря

Аген­тство стра­те­ги­чес­ких раз­рабо­ток обу­ча­ет муни­ципа­лов про­ек­тно­му управле­нию

22 декабря

В Поморье сни­зилось коли­чес­тво ДТП

22 декабря

Феде­раль­ная трас­са М-8 дой­дёт до аэро­пор­та «Архан­гельск»

22 декабря

Старт Года эко­ло­гии: общест­вен­ность, власть и биз­нес Поморья «све­рили часы»

22 декабря

Более 100 биле­тов куп­лено по акции «Подари детям Новый год»

22 декабря

Грант на соз­да­ние цен­тра для дет­ей-аут­ис­тов получи­ла бла­гот­вори­тель­ная органи­за­ция «Ангел»

22 декабря

Рос­сийс­кие пара­лим­пийцы при­мут учас­тие в ново­год­нем спор­тивн­ом празднике

21 декабря

Семи­нар по про­фил­ак­тике кор­руп­ции в сфере гос­заку­пок про­шёл в Архан­гель­ске

21 декабря

Дорож­ные объек­ты Поморья: под конт­ро­лем общест­вен­ности

21 декабря

В Архан­гель­ске наз­вали луч­ших спор­тсме­нов 2016 года

21 декабря

22 декаб­ря в Архан­гель­ске наг­ра­дят победи­те­лей «Зим­ней сказ­ки 2016»

21 декабря

На теле­фоне здо­ровья – «Стоп, инсульт!»

21 декабря

В сле­ду­ющем созы­ве депу­та­тов областно­го Соб­ра­ния ста­нет меньше

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"1f92456f","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия