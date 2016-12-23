В Поморье появился паспорт межконфессиональной ситуации в муниципальных образованиях

Межконфессиональная ситуация в Поморье оценивается как положительная. Об этом заявили на заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при губернаторе Архангельской области.



Как отметил руководитель департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев, в мае этого года в регионе началась работа по заполнению паспорта межконфессиональной ситуации в муниципальных образованиях.

Это позволило сформировать объективную картину межконфессиональных отношений в Поморье. Эксперты отмечают, что в целом она отражает процессы, На заседании обсудили тему действующих в регионе религиозно-философских движенийпроисходящие на федеральном уровне.

По данным социального исследования, проведенного летом 2016 года региональным центром изучения общественного мнения, 91 процент северян оценивает межконфессиональную обстановку в регионе как положительную.

На заседании обсудили и тему действующих в регионе религиозно-философских движений, которые нередко маскируются под общественные организации, творческие объединения, проводят психологические тренинги, семинары.

Эксперты отмечают, что на начальном этапе эти организации акцентируют внимание на аспектах развития личности, духовном самосовершенствовании, а затем начинают внедрять свои религиозно-философские установки.

Обратили участники заседания и на изменения форм деятельности религиозных объединений. Это связано с принятием закона о миссионерской деятельности. Сегодня, по оценкам экспертов, многие религиозные объединения отказались от публичности, предпочитая действовать напрямую через своих последователей и социальные сети.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области