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Сколково и КРАО соберут в Архангельске инновационные проекты из регионов СЗФО

31 января 17:45 Туризм Бизнес Инвестиции

Правительство Архангельской области, Корпорация развития региона и фонд «Сколково» объявляют о старте приёма заявок на Open Innovations Startup Tour, один из этапов которого пройдет в Архангельске с 10 по 11 апреля.

Startup Tour проходит уже в пятый раз и в 2017 году затронет четырнадцать городов России и СНГ. 

Помимо конкурса, участников ждёт большая образовательная программа. В Архангельске соберутся разработчики инновационных стартапов из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.Начинающие предприниматели узнают, как довести идею до проекта с высоким инвестиционным потенциалом и грамотно выстроить бизнес-процесс на старте.

Все желающие смогут бесплатно принять участие в семинарах и сессиях Startup Tour в Архангельске.

– Это логическое продолжение работы с перспективным бизнес-проектами, которая ведётся в регионе на протяжении последних лет, – подчеркнула первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова. – Startup Tour – это хорошая возможность стртаперам показать себя перед федеральными экспертами и инвесторами, не выезжая за пределы Архангельской области.

Уже известно, что спикерами Startup Tour в Архангельске станут генеральный директор компании «Три А Траст» Игорь Дубинников и генеральный директор ООО «Технопарк «Сколково» Ренат Батыров.

В эти же дни состоится конкурс среди проектных команд Архангельской области и регионов СЗФО. Подать заявку на участие можно по трём направлениям: биомедицина, индустрия и информационные технологии.

Стать участником конкурса очень просто:

  • зарегистрируйтесь на сайте проекта;
  • при регистрации выберите опцию «Хочу участвовать в конкурсе»;
  • заполните заявку и загрузите презентацию своего проекта в «Личном кабинете».

Приём заявок на конкурс завершается за три недели до мероприятия. Одна проектная команда может подать несколько проектов

Министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков заявил:

В июне 2017 года для финалистов регионального конкурса Open Innovations Startup Tour пройдет конкурс Startup Village, где команды смогут побороться за денежные призы в размере до трёх миллионов рублей. Десять финалистов примут участие в очном отборе на корпоративные акселераторы GenerationS, который проводит Российская венчурная компания.«Для региона очень значимо, что Архангельск стал одним из центров проведения Startup Tour, который в 2017 году впервые объединил фонд «Сколково» и Российскую венчурную компанию, позволив синхронизировать колоссальный опыт Фонда в разработке и коммерциализации новых технологий, и существующие инструменты государственной поддержки стартапов». 

Министр также отметил, что проекты, которые будут представлены в рамках Startup Tour, имеют прикладное значение и могут заинтересовать крупные предприятия региона.

Так, в рамках индустриального трека предполагается рассмотрение идей, направленных на использование альтернативных источников энергии и повышение эффективности использования энергоресурсов в ЖКХ, промышленности и транспорте.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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