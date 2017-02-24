Воспитанников колонии учили прощению

В преддверии Прощёного воскресенья специалисты областного центра поддержки молодой семьи провели мастер-класс «Свеча прощения» для воспитанников колонии УФСИН России, готовящихся в ближайшее время к освобождению.

Перед началом мастер-класса ребят познакомили с историей праздника.

— Издавна в этот день было принято просить прощения за свои грехи и прощать других. Умение прощать – свойство сильных людей. Сделать это трудно, но после человек чувствует облегчение и по-другому смотрит на мир, – рассказала сотрудник центра Ольга Сарматова

Чтобы «отпустить» обиду было легче, ребятам предложили сделать своими руками «Свечу прощения».

Это уже не первое творческое занятие, которое специалисты центра проводят в колонии. В прошлом году было организовано несколько подобных выездов.

Такие мастер-классы приносят терапевтический эффект: воспитанники получают возможность через экспериментирование материалами исследовать и корректировать свое поведение, достигают состояния психического комфорта.

Занятия проходят в рамках госпрограммы «Перекрёсток», направленной на успешную социальную реабилитацию несовершеннолетнего в общество после освобождения из воспитательной колонии и недопущение рецидива.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»